Mehmet Nuri Ersoy: Son 2 yılda 119 vakıf eserinin restorasyonu tamamlandı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan eserler yeniden hizmete alındı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Son 2 yılda 119 vakıf eserinin restorasyonunun tamamlanarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirildiğini kaydetti.

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ensonhaber.com

Başyapıtlar tekrar günümüze kazandırılıyor...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar bir bir tamamlanıyor.

201 eserin açılışı gerçekleşti

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, 6 Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bir konuşma gerçekleştirdi.

"5 bin 450 eseri restore ettik"

Konuşmasında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarından bahseden Mehmet Nuri Ersoy, "Son 22 yılda yaklaşık 8 milyar liralık bir harcamayla 5 bin 450 eseri restore ettik." ifadelerini kullandı.

Ayasofya'nın bütüncül projesi

Ayasofya'nın bütüncül projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Ersoy, "Olası bir afette Ayasofya’ya bir şey olsa eski haliyle yeniden inşa edecek bir proje yoktu ama bu proje artık elimizde mevcut." dedi.

"Son 22 yılda yaklaşık 8 milyar liralık bir harcama yapıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vakıf eserlerini günümüzle buluşturmaktadır. Vakfımız her kesimden öğrencilere ulaşarak burslarla destek vermekte. Vakfımız bunların yanında sıcak yemek hizmeti, adaklanan kurbanların yerine ulaştırılması gibi pek çok kalemde hizmet etmekte. Afetlerde de Vakıflar Genel Müdürlüğü yaraların sarılması için ilk andan itibaren daima sahada olmaktadır. Restorasyon ve ihya çalışmalarımızda tüm hızıyla devam etmektedir. Son 22 yılda yaklaşık 8 milyar liralık bir harcamayla 5 bin 450 eseri restore ettik. Sadece son 2 yılda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan İstanbul Kariye Cami, Hz. Cabir Camii, Beyazıd Medresesi, Beyazıd Hünkar Kasrı, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Sivas Divriği Ulu Camii gibi 119 kütür varlığının onarımları tamamlandı.

"Depremlerde hasar gören çok sayıda ibadethanenin onarımı yapıldı"

6 Şubat depremlerinde hasar gören çok sayıda ibadethanenin onarımı yapıldı. Bu vesileyle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kamuoyunda pek fazla bilinmeyen bazı çalışmalarını da hatırlatmak isterim. Mesela Ayasofya Camii’nin bütüncül projesini hazırladık. Olası bir afette Ayasofya’ya bir şey olsa eski haliyle yeniden inşa edecek bir proje yoktu ama bu proje artık elimizde mevcut. Yine Sivas Divriği Ulu Camii’nde yapının statik olarak dengede olduğunu gösteren denge sütununu tekrar işlevsel hale getirdik.

"Vakıf kültürünün güzelliğini gelecek nesillere aktarıyoruz"

Gönül coğrafyamızdaki çalışmalar kapsamında Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetinde Osmanlı döneminden kalma 28 eserin restorasyonunu tamamladık. Yurt dışına ilgimiz sadece tarihi eserlerle değil, hudutlarımız dışında yer alan vakfiyelerin görevini yerine getirmek bağlamında gıda yardımlarını ulaştırıyoruz. 2013-2024 yılları arasında gönül coğrafyamızda bulunan ülkelere kuru gıda yardımı gönderdik. Vakıf kültürünü yardımlaşmanın güzelliğini hayatın içinde diri tutuyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz.

İstanbul'da açılışı yapılan eserler

İstanbul'da restorasyonun ardından yeniden hizmete alınacak Vakıflar 1. ve 2. Bölge Müdürlüklerine ait 33 eser şöyle:

Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi, Beyazıt Medresesi, Beyazıt Camii Hünkar Kasrı, Nuruosmaniye Camii Avlusu, Mesih Ali Paşa Camii, Kasımpaşa Mevlevihanesi, Benlizade Ahmet Reşat Efendi Türbesi, Muradiye Camii, Bebek Camii, Lala Hayrettin Paşa Camii, Fatma Sultan Sıbyan Mektebi, Terra Santa Kilisesi, Hoca Kasım Günani Camii, Güzelce Kasımpaşa Camii, Güngörmez Mescidi, Muhtesip İskender Ağa Camii, Bostani Ali Camii, İstanbul-Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Külliyesinde İmaret (Eyüp İmareti), İstanbul-Fatih Beyazıd-ı Cedid Camii Güvenlik Önlemi Alınması İşi, İstanbul-Eyüpsultan Arpacı Hayrettin Camii, İstanbul-Beşiktaş Vişnezade Camii Minaresi, İstanbul-Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Külliyesinde Tophane Camii Ana Sahın Su Tecriti ile Ahşap Döşeme Yapılması İşi, Kariye Camii, Hz. Cabir Camii, Kartal Mehmet Ağa Camii (Yakacık Merkez Camii) Çürüyen Çatı Örtüsü ve Taşıyıcı Elemanlarının Yeniden Yapılması Basit Onarım 2022 Yılı Doğrudan Temin İşi, Şile Çavuş Ahmet Camii, Üsküdar Altunizade İsmail Zühtü Paşa Camii, Kazasker Abdulkadir Efendi Camii, İskele Camii, Şeyh Devati Camii, İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi, Pervititch Evi, Hacı Selim Ağa Kütüphanesi.

Törende, ​​​​​​​ayrıca Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne ait Kocaeli'deki Yeni Cuma Camii'nin de açılışı yapıldı.