Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro temsilcileriyle bir araya geldi: Sorunlarını dinledi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde özel tiyatroların temsilcileriyle buluştu. Görüşmede Ersoy, tiyatrolara yönelik atılacak adımların ele alındığını duyurdu.

Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tiyatrolara desteği devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği yenilikleri ve desteklerini sürdürüyor.

BAKAN ERSOY, TİYATRO TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, özel tiyatro temsilcileriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI

Toplantıda tiyatro temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Ersoy, tiyatrolara yönelik atılacak adımların hep birlikte istişare edildiğini söyledi.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

Bakan Mehmet Nuri Ersoy görüşmeyi şu sözlerle duyurdu:

Özel tiyatrolarımızın kıymetli temsilcileriyle AKM İstanbul'da bir araya geldik.



Tiyatrolarımıza yönelik atacağımız adımlar ile özel tiyatrolarımıza desteklerimize ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.

MUMCU VE KARADAĞLI DA KATILDI

Görüşmeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da katıldı.