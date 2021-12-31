Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde yüzde 100'lük bir artış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehemt Nuri Ersoy, Antalya'da Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'nin açılışında konuştu.

Ersoy yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve dünya turizminin en güzel şehirlerinden Antalya'ya kazandırdıkları yeni hizmetlerin açılışı için bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bakanlık olarak 81 ilde ve dünyanın dört bir yanında çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersoy, "Ancak Antalya'ya, Antalya'nın geleceğine yapılan hizmetler bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Antalya'nın gerek ülkemizin yurt dışına açılan en önemli kapısı olması gerekse her geçen gün artan turizm potansiyeli, şehri dünya turizminin de en önemli merkezlerinden biri haline getirmiştir." diye konuştu.

Bu açıdan şehrin sahip olduğu potansiyeli çok iyi değerlendirmek mecburiyetinde olduklarını belirten Ersoy, eşsiz güzellikteki sahillerini, plajlarını, tüm kültürel ve tarihi varlıklarını korumak ve tüm dünyanın istifadesine sunmak noktasında azami hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Antalya'nın sadece yaz turizminin değil, yıl boyunca milyonların ilgisini çekecek ve ziyaret etmesini sağlayacak imkanlara da sahip olduğunu aktaran Ersoy, bu nedenle Bakanlık olarak Antalya'yı sadece tek bir noktadan değil, çok geniş bir bakış açısıyla değerlendireceklerini anlattı.

Mehmet Nuri Ersoy: Turizmde bu yıl 24 milyar dolar gelir yakaladık VİDEO

"2022'DE TURİZMDE DAHA YOĞUN BİR SEZON BEKLİYOR"

Potansiyelini bir bütün olarak ele alarak sadece bugüne ilişkin değil, Antalya'nın geleceğine dair en doğru adımları attıklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda pandeminin de etkisinin azalmasıyla birlikte Antalya'mıza bu yıl yurt dışından gelen turist sayısında büyük bir artış gözlemledik. Kesin sayılar bugün netleşecek. Bu yıl Antalya'ya 9 milyon 90 bin civarında turist girişini gerçekleştirmiş olduk. Genel olarak baktığımızda turizmde bu yıl, ülke olarak yurt dışı ziyaretçi sayısında 29 milyonu, gelirde ise 24 milyar doları yakaladık. Bu çok önemli bir rakam, geçen sene ile kıyasladığınızda yüzde 100 bir artış gerçekleştirdik. Önümüzdeki sezon çok daha büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz. 2022 yılında genel olarak ülkemizi, özelde ise Antalya'yı daha yoğun bir sezon bekliyor. Bizler de hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz."

Turizmin sunulan imkanlarla doğrudan ilişkili bir sektör olduğunu ifade eden Ersoy, bu sektöre ne kadar önem verilir, herkes üzerinize düşen sorumluluğu ne düzeyde yerine getirirse karşılığının da o kadar çok alınacağını söyledi.

ANTALYA HAVALİMANI İHALESİ

Ülkeler arasında turizm pastasındaki payını her geçen gün artıran Türkiye'nin gelirini daha da yukarılara çekeceğine yürekten inandığına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünya da buna inanıyor. Geçen hafta Antalya Havalimanı'nın ihalesi gerçekleşti. Çok önemli bir ihaleydi, uluslararası birçok konsorsiyum bu ihaleye katıldı. Sonunda 765 milyon euro yatırım taahhüdü, 8 milyar 555 milyon euro gelir taahhüdü, 2 milyar 138 milyon avro ön ödeme taahhüdü ile Alman-Fransız ortaklığı konsorsiyum ihaleyi aldı. Bu rekor bir ihaledir. Beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Bu dünyanın Türkiye turizmine, ekonomisine ve Antalya'ya olan güveninin bir göstergesi, tescilidir."





"BÖLGENİN GELECEK 50 YILLIK ATIK SU SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURMUŞ OLUYORUZ"

Ersoy, Belek-1 Atıksu Arıtma Tesisi ile Belek-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevcut durumları itibarıyla günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak hale geldiğini dile getirdi. Bu doğrultuda tüm bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) arasında protokol imzalandığını hatırlatan Ersoy, protokol gereğince ASAT tarafından ihalesi yapılan "Serik 2 Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri İşi"nin yapımının Bakanlığı tarafından üstlenildiğini söyledi.

Tesisin hep birlikte açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ersoy, artık Serik merkez, Belek, Kadriye bölgelerinde yeni yapılan terfi hatlarıyla beraber turizm tesislerinin atık suyunun, yeni yapılan Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'ne verileceğini bildirdi.

Bölgedeki bütün atık suların tek bir merkezde toplanıp, yerleşim alanlarının dışına taşınacağını ve üst düzey bir çevre koruması sağlanacağının vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yapılan ihalenin üzerine eklenen ve 2022 turizm sezonu öncesi bitirilmesi planlanan Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Hatları imalatlarının tamamlanmasıyla yaklaşık 336 milyon liralık yatırımı bölgemize kazandırmış olacağız. Burada Boğazkent ihale kapsamında yoktu ancak gelen talepler ve Boğazkent arıtmasının da limite gelmiş olması sebebiyle onu da projeye dahil ettik. Projenin kapsamını büyüterek, tüm hattı atık su idaresi kapsamında çözüme ulaştırdık. Bu 336 liralık yatırımın yüzde 10'luk kısmı bölge turizm yatırımcılarımızın oluşturduğu BETUYAB tarafından karşılanırken kalan yüzde 90'ı Bakanlığımız tarafından karşılanmış durumda. Her şeyi devletten beklemek yerine, devletle beraber sorumluluk alan, taşın altına elini koyan turizm yatırımcılarımızı bu sorumlu ve örnek davranışları için teşekkür ediyorum."





"YILDA 51 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK"

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu yatırımlar sayesinde turizm açısından çok önemli olan bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Bugün ayrıca atık su arıtma tesislerinden gelecek olan çamurları bertaraf ederek, önce kurutup daha sonra da bunu enerjiye dönüştürecek tesisimizin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Tamamen doğa dostu olan bu tesisle yılda, 20 bin hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen yaklaşık 51 milyon kilovatsaat kapasiteli elektrik üretilecektir. Ayrıca bu sayede geri kazanılan yaklaşık 11 milyon litre su da yeniden doğaya kazandırılacaktır. Başka deyişle bir koyundan üç post çıkarmış oluyoruz. Hem arıtılacak kullanılmış suyu arıtarak taze su elde etmiş oluyoruz ve tekrar bunu sulamada kullanıyoruz. Ayrıca arıtmanın posasını depolamak veya atmak yerine yakarak elektriğe çeviriyoruz."

Ülke olarak Paris Anlaşması'na taraf olduklarının ifade eden Ersoy, "Paris Anlaşması'nın gereği olan ve gelecekte turizm için şart olan sürdürülebilir ve yeşil sertifikasyon adına bölge olarak önemli bir adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yapılması gereken tüm önemli yatırımları bu bölgede gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

Ersoy, Kemer ile ilgili fizibilite ve proje çalışmasının devam ettiğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile protokole döküp orada da çalışmaları yıl sonu itibarıyla başlatmayı planladıklarını söyledi. Vali Ersin Yazıcı da 66 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin örnek olduğuna işaret ederek atık suyun arıtılarak doğaya kazandırılacağını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 2,5 yıl süren özverili çalışmalar sonucunda tesisin tamamlandığını aktararak uzun yıllardır bölgedeki terfi istasyonları ve arıtma tesisleriyle ilgili yaşanan bazı altyapı ve çevre sorunlarının artık ortadan kalkacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve protokol üyeleri, tesisin açılışın gerçekleştirdi.