Mehmet Nuri Ersoy: Türkiye turizmde dünyanın ilk üçünde olacak Türkiye'nin turizm hedefleriyle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak diyoruz" dedi.

DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sonrası ilk resmi ziyaretini memleketi Antalya’ya yaptı.

Yeni kabinede ikinci defa bakanlık görevi verilen Ersoy, AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ersoy’a AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye’de olduğunu belirtti.

Seçmenin 5 yıl daha Recep Tayyip Erdoğan’a cumhurbaşkanlığı görevini verdiğini de ifade eden Ersoy, ikinci defa Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirilmesinden dolayı memnun olduğunu söyledi.

"5 yıl zorlu geçti"

Geçmiş dönemine ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, 5 yılın zorlu geçtiğini anlattı.

Dünyada yüzyılda bir olacak felaketleri 5 yılda yaşadıklarını belirten Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Bizim sektör açısından oldukça zorlu bir 5 yıl oldu. Bu 5 yıllık dönemde yüzyılda bir gelecek felaketler bir anda geldi. Koronavirüs, orman yangınları, Rusya- Ukrayna savaşı, deprem ve seçimin getirdiği zorluklar. Tüm bu süreci çok sıkıntılı olmasına rağmen başarılı şekilde yürüttük. Dünyaya örnek ilkleri yaparak bu süreçten yükselerek çıktık.

Turizmde yeni hedefi açıkladı

Turizm sektörünün rekorlar yılı olarak kabul edilen 2019 yılına ilişkin de konuşan Bakan Ersoy, 2019 yılında 51,5 milyon ziyaretçiden 39 milyar dolar gelir elde edildiğini hatırlattı.

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız"

2022 yılında ziyaretçi sayısını 51,5 milyon olarak yakaladıklarını, elde edilen gelirin arttığını ifade eden Bakan Ersoy yeni hedefi açıklayarak şöyle konuştu:

2019 yılında dünyada 6’ncı, 2022’de ise dünya üçüncüsü olduk. 3 sıra birden atlayarak sektörde başarı elde ettik. Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerimiz çok büyük. 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir diyoruz. 2028 yılında ise 90 milyon ziyaretçi, 100 milyar dolar gelir diyoruz. Dünyanın ilk üçünde turizmde Türkiye olacak diyoruz. Bunu derken de mazeretlere sığınmayacağız. Engeller, zorluklar çıkacak ama biz güçleneceğiz. Daha çok çalışacağız. Mazeret ve engeli bahane olarak görmeden el birliğiyle aşacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşacağız.

Ersoy, Antalya’nın her türlü sorununu Meclis'te çözüme kavuşturmak için milletvekilleriyle el birliği içinde çalışacaklarını da sözlerine ekledi.