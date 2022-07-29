Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Üsküdar'ı ziyaret etti. Ersoy, İlhan İrem için başsağlığı dilerken turizmle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul teşkilatı tarafından düzenlenen ve bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Üsküdar'ı gezdi.

Mehmet Nuri Ersoy'a ziyareti sırasında; Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.

Bakan esnafla sohbet etti

Programda Gastronomi Sokağı ve Balıkçılar Çarşı'sı ziyaret edildi. Bakan Ersoy burada incelemelerde bulunarak esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Üsküdar'da sokaklar ve kültürel noktaları gezme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

"İlhan İrem'in mekanı cennet olsun"

Mehmet Nuri Ersoy, "Biliyorsunuz dün gece İlhan İrem'i kaybettik. Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Vasiyeti Atatürk Kültür Merkezi'nden cenazesinin kaldırılmasıydı.

Biz gerekli tören çalışmaları için talimatları da verdik. Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisine yakışır bir tören yapıldıktan sonra uğurlanacak." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar'ı ziyaret etti VİDEO

DHA'nın haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"42 milyon turist, 35 milyar dolar olan gelir hedefimizi yükselttik"



"İstanbul İl Başkanlığı'mızın çalışmalarına diğer ilçelerde de katılmaya devam edeceğiz. Beni sevindiren nokta. Esnafla da konuşma fırsatı buldum. Özellikle turist gelişlerinden de çok mutlular.

Yani vatandaşlarımız kadar turistlerin de caddelerini doldurduğunu, alışveriş yaptığını, yeme içme noktalarını kullandıklarını söylüyorlar. Bu da bizim açımızdan sevindirici, mutlu ediyor.

Biliyorsunuz bugün turizm verileri de açıklandı. Beklentilerimizin de üstüne gelmeye devam ediyor. Dün zaten bir basın toplantısıyla turizm verilerimizi, hedeflerimizi yükseltmiştik.

42 milyon turist, 35 milyar dolar olan gelir hedefimizi 47 milyon turist 37 milyar dolar gelir olarak yükselttik. Bu bizim son olmayacak gibi gözüküyor bu yıl için.

"Her ay rekorlar kırarak turizmi geliştirmeye devam edeceğiz"



İnşallah yeni düzeltmeler, yukarı yönlü düzeltmeler yapmaya yıl içinde devam edeceğiz. Son üç yılda yaptığımız çalışmalar meyvelerini fazlasıyla verdi.

Artık sektör almış olduğumuz önlemler sayesinde Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı gibi önlemler sayesinde çok yoğun tanıtımla elindeki potansiyeli yurt dışında tanıtma şansına sahip oldu.

Şu anda iki yüz ülkede Türkiye çok yoğun bir şekilde, etkili bir şekilde tanıtılıyor. Zaten bunu bugün İstanbul'da da fark edebiliyoruz. İstanbul Birleşmiş Milletler merkezi gibi oldu.

Her dilde konuşan insanı görmek mümkün. Herkes de mutlu oluyor, esnafımız da mutlu oluyor. O açıdan bu çalışmalara devam edilecek.

Ve inşallah biz bu aydan itibaren pandemi öncesi sayılara İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok noktasında eriştik. Artık bundan sonra her ay rekorlar kırarak turizmi geliştirmeye devam edeceğiz."