Mehmet Nuri Ersoy Van'da konuştu: Turizmi 12 aya ve 81 ile yayacağız Turizm hedefleriyle ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Turizm hedeflerinin 12 ay ve 81 olduğunu söyleyen Ersoy, "Turizm ülkesi olarak Türkiye'yi lider ülkelerin arasına sokacak ve kalıcı olmasını sağlayacağız" dedi.

AA

Türkiye, turizmde rekorlar kırmaya devam ediyor...

Her geçen gün gelişen Türk turizminde hedef faaliyetleri 12 aya yayabilmek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Van'da temaslarda bulundu.

Bakan Ersoy, valiliği ziyaret etti; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan kentteki yatırım ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

"Van Turizm Master Planı Lansmanı"na katıldı

Daha sonra kentteki bir otelde Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kapadokya Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Van Turizm Master Planı Lansmanı"na katılan Ersoy, Van'ın kadim geçmişiyle turizm noktasında ciddi bir potansiyeli beraberinde getirdiğini, bunu en doğru şekilde değerlendirerek şehre ve insanlara en yüksek faydayı sunmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

İller söz konusu olduğunda, geniş yetki ve sorumluluk alanlarıyla belediyelerin en önemli paydaşları konumunda olduğunu anlatan Ersoy, bakanlık olarak belediyelerden "İl Turizm Master Planı" hazırlamalarını ısrarla talep ettiklerini belirtti.

"Geleceği bugünden şekillendirmenin gayretindeyiz"

En önemli hedeflerinden biri olan turizmi 12 aya ve 81 ile yayma konusunda elde edilecek başarılarda bu çalışmaların temel teşkil edeceğini vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

13 Mart'ta Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile ilk master plan lansmanımızı yaptık. Van'ın da Samsun'la birlikte bu alanda öncülük ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İl Turizm Master Planları yoğun bir sürecin sonunda şekilleniyor. Sonuç vermesi için titizlikle yürütülmesi gereken bir çalışma bu. Sürekli bir iletişim ve istişare halinde, ortak aklın tesis edilmesine ve ortaya en doğru ve eksiksiz planın konulmasına çalışılıyor. Bu sürecin alanında uzman, geniş bir akademisyen kadrosunun idaresi altında bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Zira hiçbir işimiz günü kurtarmak adına yapılmıyor. Geleceği bugünden şekillendirmenin gayretindeyiz.

"Şehrimiz için artık detaylı bir turizm rotası çizilmiş durumda"

Başarıya ulaşabilmek için somut veriler ışığında, doğru ve akılcı hedefler belirlemek zorunda olduklarını kaydeden Ersoy, Türkiye Turizm Ana Planı'ndaki stratejik amaç ve hedeflere uyumlu şekilde, Van'ın turizmdeki geleceği için 47 politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 10 kapsamlı projenin belirlendiğini ifade etti.

Genel çerçeveden bakıldığında sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili bir turizm yönetimi, güçlü bir altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım yapılması gerekliliğinin ortaya konulduğunu belirten Ersoy, şöyle devam etti:

İl sathına yayılmış bir turizm hareketi için Urartulardan Eski Van Şehri'ne ilin tüm kültürel mirasını kullanmak, Mavi Bayrak ödüllü bir plaja da sahip olan Van Gölü'nü eğlence, spor ve macera rekreasyonlarıyla daha büyük bir cazibe merkezi haline getirmek, gastronomiden sağlık ve kış turizmine uzanan bir ürün çeşitliliği sunmak gibi adımlar hazırlanmış. Diyebilirim ki Van Turizm Master Planı ile şehrimiz için artık detaylı bir turizm rotası çizilmiş durumda. 2027 yılı için yerli ve yabancı dahil olmak üzere toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 175 bin, toplam gelir miktarı ise 494 milyon dolar olarak öngörülüyor. İnşallah bu yolda birlikte yürüyecek ve bütün bu hedeflere ulaşacağız.

"Van'ı, dünya vitrinine çıkaracağız"

Kurulların tesis ettiği birlikteliğin şehirlerin markalaşma süreçlerine ciddi bir ivme kazandırdığını belirten Ersoy, "Zira hem illerin tanıtımı için ayrılan kurum bütçeleri efektif şekilde kullanılır oldu hem de tek merkezden etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Ulusal ve uluslararası alanda ise bakanlık olarak tanıtım, ürün ve pazar çeşitliliği ile nitelikli turist olmak üzere belirlediğimiz üç sac ayağı üzerinden çok kapsamlı çalışmalarla 81 ile ve 12 aya yayılmış Türk turizmi inşa etmenin adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Van'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde en fazla yabancı turist çeken destinasyonlardan biri olduğunu aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

Van'ın bu konumunu güçlendirmek ve daha da geliştirmek için TGA çatısı altında uluslararası düzeyde marka iletişim çalışmaları yürütüyor, ağırlama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Van'da gerçekleştireceğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, özel olarak düzenleyeceğimiz iki etkinlikte 8 basın mensubu ve 8 influencer olmak üzere toplamda 16 kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. 2021'de İstanbul'da başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün 7 bölgemizdeki 16 farklı şehrimizde düzenlenir duruma gelmiş. Van da artık, Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edilen bu festivalimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biridir. Gastronomisinden kültür varlıklarına, doğal güzelliklerinden tarihi mirasına Van'ı, Türkiye'nin en büyük kültür, sanat ve turizm markasının bir parçası olarak dünya vitrinine çıkaracağız.

"10 farklı dilde tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyoruz"

Son dönemde dijital platformların ve sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşmanın en güçlü araçları olduğunu hatırlatan Ersoy, şu bilgileri verdi:

Ülkemizdeki ağırlama etkinliklerinin arkasında yatan gerçek bu. Ancak bu alandaki faaliyetlerimiz sadece ağırlamalarla sınırlı değil. Bugün ülkelerin resmi turizm tanıtım platformları arasında lider konumda olan GoTürkiye üzerinden de Van'ın tarihi ve turistik yerlerini, doğasını, müziğini ve otantik atmosferini, gastronomisini ve rotalarını 10 farklı dilde tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. 2023'te GoTürkiye sosyal medya hesaplarından yapılan Van paylaşımları 5,7 milyon gösterime ulaşmıştır. Akdamar Kilisesi, Van Kalesi ile Van Tarihi Kenti ve Höyüğü olmak üzere Van'ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki kültür varlıkları hem UNESCO sayfamızda hem de UNESCO rotalarımızda yer almakta ve bunlar da yine 10 dilde tanıtılmakta ve anlatılmaktadır. Yabancı hedef kitlemize yönelik olarak İngilizce hazırlanan GoVan web sitemizin ziyaretçi sayısını artırmak ve ilimizin tanıtımını yapmak amacıyla Google Display Network üzerinden 2023 yılı Ocak-Aralık dönemi içerisinde 47 ülkede reklam çalışması yaptık ve 63 milyon gösterim rakamına ulaştık.

Van'a yönelik kültür-turizm yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Ersoy, kültür varlıkları noktasında Akdamar Adası bakım onarım işi, Hoşap Kalesi restorasyonu ve Van Kalesi aydınlatma işinin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde olduğu gibi Van'ı yine kültür turizm noktasında tarihimizin en önemli projelerinden biri olan 'Geleceğe Miras'a da dahil ediyoruz" diyen Ersoy, "Geleceğe Miras" ile bu alanda yeni bir dönemin kapısını açtıklarını ve Türk arkeolojisinin altın çağını başlattıklarını vurguladı.

"Türkiye, bugün konaklama tesisleriyle dünyada öncü ve örnek gösterilen bir ülkedir"

Van'ın bu çağın aktörlerinden biri olacağını, Eski Van Şehri'ni arkeolojik kazılar, restorasyon ve çevre düzenleme olmak üzere üç koldan yürütecekleri çalışmalarla ayağa kaldıracaklarını dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

Bu proje hem Van hem de Türkiye turizmi için büyük bir kazanım olacak ve şehrimize çok ciddi bir katma değer sunacak. Bugün 103 acentenin faaliyet gösterdiği Van'ın turizmde katettiği mesafeyi anlamamız açısından tesis ve yatak kapasitesindeki artış da önemli bir göstergedir. 2002'de işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 10, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 1239'du. 2024 mart ayı itibarıyla işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 77'ye, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 6 bin 122'ye yükseldi. Bu tesislerde konaklayan kişi sayısı da 97 bin seviyesinden 336 bin kişi seviyesine kadar yükselmiştir. Türkiye, bugün konaklama tesisleriyle dünyada öncü ve örnek gösterilen bir ülkedir. Uluslararası olarak onaylanmış Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Programımızla bu liderliği daha da pekiştiriyoruz. Van, bu noktada da üzerine düşeni yapmaya başlamıştır. 25 Mart itibarıyla Van genelinde 4 tesis 3. Aşama Sertifikası, 63 tesis ise 1. Aşama Belgesi almıştır. Bütün bunlar Van'da yaşanan değişim ve gelişimin sonucu. Bugün sürmekte olan çalışmalar ve Turizm Master Planı ile birlikte hayata geçirilecek projeler Van için yeni bir dönemin kapısını açacaktır.

"Ülkemizin potansiyelini esere, hizmete, faydaya dönüştürmeyi sürdüreceğiz"

Turizm alanında çok önemli çalışmaların yapıldığını, ülkede büyük bir gelişimin yaşandığını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

Bugün Türkiye'ye baktığımızda, 60'tan fazla ürün çeşitliliği sunan, pazar çeşitliliğini sağlamış, lise çağından başlayarak kendi nitelikli personelini yetiştiren, dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım çalışmalarını ve yine dünyanın en yoğun arkeolojik faaliyetlerini yürüten, bütün bunlarla birlikte nitelikli turistin tercihi olmaya başlamış bir turizm ülkesi görmekteyiz. Bütün paydaşlarımızla ülkemizi bugünlere taşıdık. O yüzden biliyoruz ki daha fazlasını da yapabiliriz. Ülkemizin potansiyelini esere, hizmete, faydaya dönüştürmeyi sürdüreceğiz. 12 ay boyunca 81 ilinde turizm hareketi olan bir turizm ülkesi olarak Türkiye'yi lider ülkelerin arasına sokacak ve kalıcı olmasını sağlayacağız.

Bakan Ersoy, konuşmaların ardından sektör temsilcileriyle toplantı yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)