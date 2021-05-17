Mehmet Nuri Ersoy ve İbrahim Kalın Rusya'da

Türk heyeti tarafından Rusya'ya gerçekleştirilen ziyarette, gündem aşı tedariki ve turizm.

Rusya'nın, koronavirüs salgınındaki yüksek vakalar nedeniyle Türkiye uçuşlarını 1 Haziran’a kadar askıya almasının ardından Ankara merkezli diplomasi trafiği başladı.

Türk heyetinin Rusya’ya dönük ziyareti bugün gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Rusya'ya gitti.

TURİZM VE AŞI TEDARİKİ ELE ALINACAK

Sözcü Kalın ve Bakan Ersoy, Rus muhataplarıyla Sputnik V aşısının tedariki ile Türkiye'deki üretimini görüşecek. Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki uçuşlar ile Rus turistlerin Türkiye'ye ziyaretleri de değerlendirilecek.