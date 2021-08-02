Mehmet Nuri Ersoy: Yanan arazilerin yapılaşmaya tahsisi mümkün değil

Yangının yaşandığı bölgede konuşan Bakan Ersoy, yanan orman arazileri konusunda net mesaj verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın bölgesi Muğla'da açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada, alevlere teslim olan alanların inşa faaliyetlerine açılacağına dair görüşler yer alıyordu.

NET AÇIKLAMA: MÜMKÜN DEĞİL

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamayla tüm bu söylentilere son noktayı koydu. Ersoy, "Yanan orman arazilerinin herhangi bir sebeple, anayasa ve kanunlar gereğince yapılaşmaya veya başka amaçla tahsisi mümkün değildir." dedi.

Ersoy, yanan arazilerin tekrar ağaçlandırılmasının kanuni bir mecburiyet olduğunu vurgulayarak, söz konusu iddiaları ortaya atanların bu durumu çok iyi bildiklerini söyledi.

"ÇOK YANLIŞ ADIMLARDIR"

Kültür ve Turizm Bakanı, "Bilmelerine rağmen bunun farklı amaçlarla; yıpratma amaçlı, motivasyon bozma amaçlı kullanılması özellikle çok yanlış adımlardır." ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy: Yanan alanların tekrardan ağaçlandırılması kanunen zorunluluktur ViDEO

Ersoy, şunları söyledi:

"EN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINACAK"

"Öncelikli hedefimiz yerleşim alanlarının güvenceye alınması. İlk etapta yangınla mücadele bu şekilde yoğunlaştırılarak tehlike altındaki yerleşim merkezlerinden uzaklaştırılması sağlandı.

Şu anda kontrollü bir şekilde ince ama uzun bir hat üzerinde yangın yerleşim merkezinden uzak bir şekilde devam ediyor. Ancak özellikle yoğun tonajlı uçakların da mücadeleye katılmasıyla bu hattın en kısa sürede kontrol altına alınacağı konusunda umudumuz yüksek. Rüzgar da izin verirse çok kısa sürede kontrol altına alırız diye düşünüyorum.

"YANGINLA MÜCADELE TWEET'LE OLMUYOR"

Yangınla mücadele tweet'le olmuyor. Sahada bizzat operasyonun içinde olarak oluyor.

Şu anda tamamen boşaltılmış bir tesisimiz yok. Kısmi tedbir amaçlı boşaltılıp birkaç saat içinde dolan tesislerimiz var."