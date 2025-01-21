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Türkiye'nin gündemi Bolu'daki otel yangını...

Önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı.

BAKAN ERSOY İNCELEMELERDE BULUNDU

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelde çıkan yangın sonrasında bölgede incelemelerde bulundu.

"DÜZENLİ KONTROLLERİN İTFAİYE TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİYOR"

Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yıllarında tür ve sınıflandırma denetimlerinin yapıldığını, bu denetimler sırasında iş yeri açma, çalışma ve yangın yeterlilik ruhsatlarının talep edildiğini anlattı.

"DÜZENLİ KONTROLLERİN İTFAİYE TARAFINDAN YAPILMASI GEREKİYOR"

"Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut" diyen Bakan Ersoy, "Zaten bu yetki de itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum yangın yeterliliğiyle ilgili bulunulmamış. Soruşturma süreci de devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"2 ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"

Bakan Ersoy, otelde 2 adet yangın merdiveninin olduğunu açıkladı.

NELER YAŞANDI?

Sömestr tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Binadan tahliye edilenler, geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelesi saatlerce sürdü.

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırdı.

ÇÖKME RİSKİ YAŞANIYOR

Üst katlardaki yangına müdahale sırasında alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi ve alevler kontrol altına alındı.

Otelde çökme riski bulunduğu da belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurup 5 kişilik de bilirkişi heyeti oluşturulduğunu açıkladı.

Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü de belirtti.