Mehmet Nuri Ersoy, yılın kareleri oylamasına katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Ersoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel yılın fotoğrafları oylaması başladı.

'Haber', 'yaşam' ve 'spor' 'Gazze: Kanıt', 'Deprem: Umut' kategorilerindeki 147 seçkin fotoğraf, Türkçe ve İngilizce alt yazıyla tüm dünyada oylamaya açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafına oy veren Ersoy, "Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay'da enkaz altından kurtarılan bir depremzede ile kurtarma ekiplerinin bulunduğu "Hepimiz Birimiz İçin" başlıklı fotoğrafı seçti.

Bakan Ersoy, yılın karelerini seçti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya depremin ilk saatlerinde gittiğini ve uzun süre kaldığını hatırlatan Ersoy, fotoğraftaki durumla çok kez karşılaştığını, birçok birimin koordineli bir şekilde nasıl çalıştığını gördüğünü, seçtiği fotoğrafın depremin ruh halini çok iyi anlattığını dile getirdi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridindeki er-Rimal Mahallesi'nin büyük bölümünü bombalayarak hemen hemen tüm bina ve konutları tahrip ettiğini gösteren Ali Jadallah'ın "Bombalar Altında" isimli fotoğrafına oy veren Ersoy, şunları ifade etti:

"Sivil yerleşim merkezinin, ayrım yapılmadan nasıl bombalandığını gösteriyor. Aslında bu bir kanıt. Teröre karşı yapılan bir operasyon olsa noktasal atış olur. Şu anda şehrin tamamını ayrım gözetmeden seri halde bombalıyorlar. Savaştan daha öte bir şey."

Ersoy, Çevre ve Yaşam" kategorisinde doğanın zenginliğini ve nasıl korunması gerektiğini gösterdiği için Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi" fotoğraflarına oy vererek, "Fotoğraf, doğadaki varlıkların bir kısmını feda etmenin aslında bütüne nasıl zarar verdiğini de hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ülkenin nasıl kenetlenebileceğini gösteren, güzel, anlamlı bir fotoğraf"

"Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olduğu kareyi gösteren "Dünyanın Sultanları" başlıklı fotoğrafı seçen Ersoy, "Ülkenin kenetlenmeye ihtiyacı olduğu bir dönemde, sporda ve birçok dalda ülkenin nasıl kenetlenebileceğini gösteren, güzel, anlamlı bir fotoğraf." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, oylamada yer alan tüm fotoğrafları beğendiğini belirterek, geçen yılın en önemli iki olayı olan Kahramanmaraş merkezli depremlerle İsrail'in Gazze saldırısının yarışmaya dahil edilmesini anlamlı bulduğunu söyledi.

"Soykırımdan muzdarip bir ülkenin yüzyılın yeni bir soykırımını yapıyor olması ilginç. Onun belgelenmesi gerekiyor." diyen Ersoy, bu fotoğrafların gelecek nesillere kanıt, belge şeklinde kaldığını vurguladı.

Anadolu Ajansı'nın olayları belgeleyen iyi kompozisyonlar yakaladığını, muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin oldukça başarılı işlere imza attığını vurgulayan Ersoy, "Yılın Kareleri" oylamasının yılı hatırlamak açısından faydalı olduğunu vurguladı.

"Her sene katılacağım"

Ersoy, "Çok da keyifli bir seçim oluyor. 5, 10, 20 yıl sonra o yılı hatırlamak açısından da bu fotoğraflar gerekli. Anlamlı oluyor. Her senede katılacağım." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)