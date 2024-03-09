Mehmet Nuri Ersoy'dan Antalya turizmi hedefi: 17 milyonu geçeceğiz Antalya'da ziyaretlerde bulunan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yeni sezonda turizm rekoru hedeflediklerini belirterek, "Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar alıyoruz. Bundan sonra da rekorlar kırılmaya devam edecek" dedi.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi programlar için Antalya'ya gitti.

Burada sivil toplum kuruluşları, tarım esnafı ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Antalya'nın tarımda ve turizmde önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, Elmalı'nın tarım ilçesi olduğunu ve bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Rekorlar kırılmaya devam edecek"

Bakanlık olarak tarımsal turizme önem verdiklerini de vurgulayan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya, turizmde rekorlar kırıyor. Geçen yıl 16 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladık. Bu yıl için de çok iyi rezervasyonlar alıyoruz, 17 milyon rakamını da geçeceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra da rekorlar kırılmaya devam edecek. Elmalı'nın da turizm payından hak ettiğini alması gerekiyor. Buralarda ekolojik turizme önem veriyoruz."

"İşi, ehil insanlara verelim"

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayları için destek isteyen Bakan Ersoy, "İlçenin, büyükşehrin ve devletin uyumlu şekilde çalışması lazım. Bunu yapınca şahane sonuçlar çıkıyor. Bu nedenle işi, ehil insanlara verelim." dedi.

'Turizm sezonunun 12 aya yayılması için çalışıyoruz'

Bakan Ersoy, Korkuteli ilçesindeki otelde yapılan programda da her ilçeyi ziyaret edip ihtiyaçları yerinde tespit ettiklerini ve vatandaşların taleplerini dinlediklerini söyledi.

Antalya'nın en çok turizm gelirine sahip şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, turizm pastasından kentin tüm ilçelerinin hak ettiği payı alması ve turizm sezonunun 12 aya yayılması için çalıştıklarını belirtti.

"5 yılda sorunlar birikti ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok"

Bakan Ersoy, açıklamasında şunları söyledi:

"Biz, Antalya'ya, Antalyalılara neler yapabiliriz diye çabalarken, bazıları da ne Antalya'ya ne Korkuteli'ye hizmet getirmek gibi derdi olmadan nasıl koltuğumu korurum endişesi yaşıyor. Bu açıdan 31 Mart büyük önem arz ediyor. Sizlerden ricam Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerimizde görevi ehil ellere vermeniz. Antalya'nın artık kaybedecek vakti yok, 5 yılda sorunlar birikti ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Önemli olan ehil ellere teslim edelim."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)