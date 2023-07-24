Mehmet Nuri Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Ecdadımızın kutlu emanetini yarınlara taşıyacağız Ayasofya'nın yeniden cami oluşunun 3'üncü yıl dönümünde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kutlu emanetin saygıyla yarınlara taşınacağına ve ilelebet Müslümanlara hizmet edeceğini vurguladı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un önemli tarihi yapılarından Ayasofya, 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı

916 yıl kilise olarak kullanılan Ayasofya, 1453 İstanbul fethi sonrasında cami oldu.

1934’te alınan kararla müzeye dönüştürülen Ayasofya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hamlesine kadar bu şekilde kullanıldı.

Müslümanların hasretini vuslata döndüren Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde, Ayasofya 24 Temmuz 2020 tarihinde yeniden cami oldu.

Büyük bir heyecanla beklenen gün geldiğinde Ayasofya’ya adeta akın vardı.

Ayasofya'da yıllar sonra ilk ezan

Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk kez namaz kılınmış, Kur’an-ı Kerim okunmuştu.

Türk bayrakları ile Ayasofya’nın açılışına giden vatandaşlar, ilk ezan sesini dinlemenin huzurunu yaşadı.

Bir diğer yandan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 3. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklamada bulundu.

"Cumhurbaşkanımızın iradesi, büyük bir vebalin ağırlığını omuzlardan kaldırdı"

Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Han’ın Türk ve dünya tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinde yeni bir çağın muştusu olarak simgeleşen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin cami kimliğinin devamlılığını şart koşarak bizlere miras ve emanet bıraktığının altını çizerek şöyle devam etti:

Hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, aziz milletimizin kararlılığı ve büyük desteği ile 86 yıl sonra, 24 Temmuz 2020 tarihinde vâris yeniden mirasına kavuşmuş, emanete layıkıyla sahip çıkılmış, büyük bir vebalin ağırlığı aziz milletimizin omuzlarından kaldırılmıştır. Medeniyet değerlerimiz gereği bu eşsiz mabede sadece Fatih Sultan Mehmet Han emaneti bir cami olarak değil, insanlığın ortak mirası olarak sahip çıktığımıza da geçen 3 yılda bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur.

Ayasofya, 3 yılda 21 milyon ziyaretçi ağırladı

Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açıldığı günden bugüne kadar 21 milyon ziyaretçiyi ağırlandığını söyleyerek, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, beş vakit minaresinde ezanlar ve kubbesinde yankılanan dualar ile onu bugüne taşıyan cihan devleti gibi bütün insanlığı kucaklamaya devam etmektir.” dedi.

"Ecdadımızın kutlu emanetini yarınlara taşıyacağız"

Bakan Ersoy, önümüzdeki günlerde tarihinin en kapsamlı çalışmalarından biri olarak bugün devam etmekte olan restorasyon projesi hakkında bilgi vereceğini de belirterek, “Ecdadımızın bu kutlu emanetini vasiyetine uygun olarak ve medeniyetimize yakışır şekilde tarihe, kültürlere ve inançlara gösterdiğimiz saygıyla yarınlara ulaştıracağız. İlelebet İslam’a ve Müslümanlara hizmet edecek; temelinde, taşında iz bırakmış her bir medeniyetin mirasçılarına da kapıları daima açık olacaktır.” şeklinde konuştu.

Batuhan Mumcu'dan yıl dönümü kutlaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise sosyal medya hesabından günün anlamına yönelik bir paylaşımda bulundu.

Mumcu, paylaşımına şu notu düştü;