6 yaşında evlendirilen çocuk gelin davasıyla ilgili TBMM'de açıklama yapan Kültür Turizm Bakanı Ersoy, "Olayın sorumlularının örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz."

Türkiye, 6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirilip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarını konuşuyor.

Yusuf Ziya Gümüşel isimli şahsın, kızını 1998 yılında henüz 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirdiği öne sürüldü.

Şimdilerde 29 yaşında olan H.K.G. isimli genç kız, geçmiş dönemde bu olayın kendisine oyun olarak anlatıldığını ifade etti.

Bakanlık devrede

Ailesi ve evlendirildiği şahsa karşı hukuki mücadele başlatan H.K.G.'nin dava açmasıyla birlikte olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Konuya ilişkin siyasi isimlerden de tepkiler çığ gibi büyüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin açıklama yaparak davaya müdahil olduklarını duyurdu.

"Şiddetle kınıyorum"

Bir açıklama da Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan geldi.

TBMM'de önemli açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizin çocukları torunları var. Çok hassas ve korkunç bir konu. Her şeyden önce bakan olmamın yanında küçük çocukları olan bir baba olarak, bu olayı şiddetle kınıyorum. Olayın sorumlularının tamamının örnek teşkil edecek şekilde en ağır cezaları almaları ortak arzumuz.

Mehmet Nuri Ersoy'dan çocuk istismarına ilişkin: Müfettiş görevlendirildi VİDEO



"Müfettiş görevlendirildi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız İstanbul Anadolu 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde çocuğun nitelikli cinsel istismar iddiasıyla açılan davya müdahil oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz bir müfettiş görevlendirdi, görevine de başladı.

Bu konuyla ilgili olmak üzere vakıfla ilgili detaylı inceleme yapılıyor. Büyük bir hassasiyetle konuyu takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.