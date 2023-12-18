Mehmet Nuri Ersoy'dan İsrail'e tepki: İşgalci politikalar, soykırım boyutuna taşındı Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye değindi. Ersoy, "Türkiye olarak, dünyanın dört bir yanındaki haksızlıklara itirazlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katıldı.

Bakan Ersoy, burada konuşma gerçekleştirdi.

Yaptığı açıklamalarında Anadolu topraklarının Mevlana ve daha nice gönül sultanı tarafından aşkla, sevgiyle, muhabbetle, birlik ve beraberlikle yoğrulduğunu vurguladı.

"Tam bir insanlık dramı yaşanıyor"

Buradan yola çıkarak konuyu işgal altındaki Gazze'ye getiren Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

Hazreti Mevlana'nın ömrünü sevgiye, muhabbete, aşka hasretmesinin ne kadar kıymetli, önemli olduğunu bugün bir kez daha müşahede ediyoruz. Bilindiği üzere İsrail'in yıllardır sürdürdüğü baskıcı, işgalci politikalar, 7 Ekim'den bu yana yeni bir boyuta, soykırım boyutuna taşındı. Tam bir insanlık dramı yaşanıyor Filistin'de, özellikle de Gazze'de.



Bu yaşananlar Mevlana'nın en ibretlik hikayelerle, en veciz anlatımlarla, bıkıp usanmadan dikkatlere sunduğu insan sevgisinin, kardeşçe yaşayıp gitme, hakka, hukuka riayet etme, bütün bunları da muhabbetle yapma çabalarının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymakta.

"Dünyanın dört bir yanındaki haksızlıklara itirazlarımızı sürdüreceğiz"

Bakan Nuri Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye olarak, dünyanın dört bir yanındaki haksızlıklara itirazlarımızı sürdüreceğiz. Adalet ve hakkaniyet çizgisinden sapmama noktasındaki kararlılığımız, zulme, haksızlığa karşı olan duruşumuz devam edecek. Hakkımızı ve tüm mazlumların hakkını savunurken celalimizi, vakarımızı koruyacağız. Bunu yaparken de muhabbeti, aşkı, dostluğu ve sevgiyi yayıp yaşatmayı da hiç ama hiç ihmal etmeyeceğiz. Her biri fazilet yüklü kadim değerler bize kutlu birer mirastır.

"Mevlana'nın sevgi dolu öğretisini yaymaya devam edeceğiz"

Gönül sultanlarımız bir yandan sevgiyi, merhameti, aşkı milli şuurumuza nakşedip, ahlakımızın ilkelerini oluştururken diğer yandan da sanat, zarafet, edebiyat ve tasavvufta zevklerimizi inceltip, duyuşlarımızı geliştirmişlerdir. Allah hepsinden razı olsun. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin sevgi dolu öğretisini daha sık hatırlamaya, hatırlayıp, yaymaya, yayıp uygulanır kılmaya dair çabalarımız sürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)