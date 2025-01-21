Mehmet Nuri Ersoy'dan Kartalkaya açıklaması: Olayın aydınlatılması için çalışıyoruz

AA

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın, Türkiye'nin gündeminde.

10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı felakete ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangının herkesi derinden üzdüğünü belirten Ersoy, şunları kaydetti: