Mehmet Nuri Ersoy'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik sözlerine tepki

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şarkıcı Gülşen'in sözlerine tepki gösterdi. Ersoy, açıklamasında, "Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz" dedi.

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle ve uçuk açıklamaları ile dikkat çeken şarkıcı Gülşen, verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef aldı.

Performanslarının ardından LGBT bayrağı açmayı adet haline getiren Gülşen, nisan ayındaki bir konserinde imam hatiplilere yönelik ‘sapık’ ifadesini kullandı.

Bir kişi hakkında, "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadelerini kullanan Gülşen, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bakan Ersoy'dan tepki geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gülşen'in sahnede kullandığı, imam hatiplilere yönelik sözlerine Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"Sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır"

Ersoy, açıklamasında, "Devletimizin güzide bir kurumunu, milli ve manevi değerlerimizle yetişmiş nesillerimizi hakaret yoluyla hedef alan sözler milletimizi incitmiş, vicdanlarımızı yaralamıştır. Toplumsal ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve tahammülsüzlüğe sevk eden bu zehirli dili kınıyoruz. Sanatçı sorumluluğu, ayrımcılığa, ötekileştirmeye, tahammülsüzlüğe sevk eden bir dilden uzak durmayı gerektirir.

"Huzuru bozmak sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz"

Toplumsal barış ve huzuru tehdit etmek hiçbir zaman sanatçı kimliğiyle bağdaşmaz. Nefret diline karşı, sanatın evrensel dilini yüceltecek; toplumsal barış ve huzurumuzu her türlü bölücülüğe ve istismara karşı koruyacağız. Nefret diline inat, sevgi dili her daim galip gelecektir." dedi.

