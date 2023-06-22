Mehmet Nuri Ersoy'dan turizm mesajı: 2023 turizm hedeflerimizi koruyoruz Turizm bilgilendirme toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yaşamış olduğumuz depremler ve seçim sürecine rağmen hedeflerimizi koruyoruz" dedi.

DHA

Türkiye, turizm alanında çağ atlamayı sürdürüyor.

Türkiye Otelciler Birliği, Beyoğlu’nda bir otelde Haziran ayı aylık bilgilendirme toplantısı yaptı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından yapılan toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile davetliler katıldı.

"Hedeflerimizi birer birer tutturacağız"

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Sizlerin de bildiği gibi 2022 yılında attığımız adımlar neticesinde, turizm gelirimiz 46,3 milyar dolara, ziyaretçi sayımız da 51,4 milyon kişiye ulaştı. 2021 rakamlarıyla kıyasladığımızda gelirlerde yüzde 53, ziyaretçi sayısında ise yüzde 75’lik bir artışı yakalamış olduk. 2023 turizm hedeflerimizi 60 milyon turist ve 56 milyar dolar gelir olarak ilan ettik. Yaşamış olduğumuz depremler ve seçim sürecine rağmen hedeflerimizi koruyoruz. 2028 de ise 90 milyon turist ve 100 milyar dolar gelir hedefliyoruz. İnşallah her zaman olduğu gibi siz değerli sektör paydaşlarının da özverili çalışmaları ve destekleri ile hedeflerimizi birer birer tutturacağız.

"Turizmi 12 aya ve 81 ile yayıyoruz"

Sürdürülebilir Turizm Programı hazırladıklarını söyleyen Bakan Nuri Ersoy şöyle devam etti:

Ülkemizin mevcut ürünlerini daha fazla pazarda tanıtıyor, yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğimizi artırıyor; turizmi 12 aya ve Türkiye’nin 81 iline yayıyoruz. Ülkemiz, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile hükümet nezdinde anlaşma yapan ilk ülke oldu ve Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programını hazırladı. Turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesini temin etmek ve tüm turizm paydaşlarının katılımıyla Türk turizmine ilişkin ortak bir anlayış geliştirmek üzere oluşturulan bu programın kapsamında, öncelikli olarak konaklama tesisleri yer almaktadır. Bugün dünyada turizm dinamiklerine baktığımızda görüyoruz ki, artık hem küresel gezginler hem de tur operatörleri ‘sürdürülebilir turizm öğelerini’ aramaktadır. Ve yine hepimiz biliyoruz ki, turizmde bugün rekabet gücünü yükseltmenin en önemli yolu ‘sürdürülebilirlik ilkeleriyle’ hareket etmektir. İşte biz de bu talebi görerek sektöre düzenleyici standartlar getirme kararı aldık. Programda geçişin 3 aşamalı olarak gerçekleştirilmesi planlandı. 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan programın ilk aşaması 2023 yılında; ikinci aşaması 2025 yılında ve son aşama ise 2030 yılında gerçekleştirilecek olup bu süreçte tüm uluslararası standartların sağlanması hedeflendi. Eminim ki Türkiye Yüzyılına adım attığımız 2023 yılı turizmde yeni rekorları kıracağımız bir yıl olarak tarihe geçecektir.

"2023 yılında turizm hedeflerimizi değiştirmedik"

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin ise şu ifadeleri kullandı: