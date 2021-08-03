AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, yangınzedelere yönelik kullandığı tartışma yaratan sözleri için "Birilerini incittiyse özür dilerim" dedi.

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu orman yangınlarıyla mücadele sürerken, AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, dün yaptığı açıklamayla tepkilerin hedefi olmuştu.

"EVİ ESKİ OLANLAR, 'KEŞKE BİZİM DE EVİMİZ YANSAYDI' DİYECEK"

Mağdur vatandaşlara sağlanacak desteklerden bahsederken alaycı bir tavır sergileyen Özeren, "Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli, istedikleri şekilde evler yapılacak. Evi eski olan vatandaşlar, 'keşke bizim de evimiz yansaydı' diyecekler." ifadelerine yer vermişti.

AK Partili Gündoğmuş Belediye Başkanı'ndan yangın mağdurları hakkında tepki çeken sözler

CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLEDİ

Özeren, gündem olan ifadeleri üzerine Haber Global'de açıklamalarda bulundu.

Özeren, spiker Buket Güler'in "Siz ya da sevdikleriniz, yangından doğrudan etkilendi mi, sizin eviniz hiç yandı mı sayın Özeren? Çünkü yaptığınız açıklamalar yangınzedeleri kırdı, yireğini acıttı" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bir arkadaşın sözünü orada ifade ettim. Tamamen devletin desteğinin, şevkatli ellerinin vatandaşı çok sevindirdiğini ifade etmek istedim. Yanlış anlaşıldı. Vatandaş benim neyi kasdettiğimi biliyor. Benim ifadelerim birilerini incittiyse özür dilerim. Ben incitmek için değil devletin sıcak elini hissettiklerini vurgulamaya çalıştım."

Mehmet Özeren, tartışılan sözleri nedeniyle özür diledi