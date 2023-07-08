Mehmet Özhaseki Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuştu.

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğradı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, yurdun güneyi adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu. Bu süreçte devletin tüm imkanlarını seferber etmesi, yaraların hızlıca sarılmasını sağladı.

Yaşanan depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Binlerce insanın yaralandığı, evini, işini yaşam alanını kaybettiği büyük felaketin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

İstanbul'da yeni kentsel dönüşüm temeli atıldı

Bu kapsamda yurt genelinde yapılan projelerin sayısı artarken temeli atılan projlerinde sonuna geliniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Bakan Özhaseki şu şekilde konuştu:

Bugün burada temelini atacağımız konutların en kısa süre içerisinde bitmesini ve kazasız belasız sona eren inşaatlarda vatandaşımızın oturmasınızı niyaz ediyorum.

Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Çünkü her kentsel dönüşüm her belediyenin işi değil. Zor bir iş çünkü vatandaşla tek tek görüşeceksiniz vatandaşı ikna edeceksiniz.

Küçük bir hatıra daha önce ben yine aynı bakanlıkta görev aldım. Hatay Antakya Belediye Başkanı gelerek kentsel dönüşüm yapılmasını istedi. Vatandaşını ikna ettin mi dedim Büyük çoğunlukla dedi. Gittik yardım edecektik. Gittiğimizde alanda çok kişi var ama vatandaş elinde protestoyla bekledi.

Başkanımız küfürlerle zor indi. Sonra kürsüye çıktım vatandaşa kentsel dönüşüm istemiyor msunuz dedim. Sonra tamam söz yapmayacağız diyerek ikna etmeye çalıştım. İtirazınız varsa sizi dinleyeceğim dedim.

Fakat vatandaş tahriklerle istemiyoruz diyerek istemedi. Yapacak bir şey yok vatandaş direnirse yapacak bir şey yok. Üstünden 6 yıl geçti. O sokaklarda bir tane ev yok şimdi. Bunu şunun için anlatıyorum en önemli iş belkide depreme karşı önlem almaktır.

Erken uyarı sistemleri bile o kadar çok erken çalışmıyor. Bilimsel yöntemlere uygun çalışmak zemin etütü yapılarak. Denizlerimizde üç tane yıkıcı depremler geldi. Son on yılda 60 tane karada deprem yaşanmış.

Sene 99’dan itibaren yönetmelikler kanunlar eğişti. Bir tek çözüm var kentsel dönüşüm. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız tarafından kanun çıkarıldı. Neredeyse 1 buçuk milyon konutumuzu yenilmeliyiz.

Erken uyarı sistemleri bile o kadar çok erken çalışmıyor. Bilimsel yöntemlere uygun çalışmak zemin etütü yapılarak. Denizlerimizde üç tane yıkıcı depremler geldi. Son on yılda 60 tane karada deprem yaşanmış.

İstanbullu kardeşlerim Belediye Başkanlarımız yapmıyorsa gidip kapılarını zorlayın. Neden yapmıyorsun kardeşim diyin. Hangi parti olursa olsun bakanlığımıza gelsinler kolaylık yapacağız. Kimse rantsal dönüşüm yapın demiyor. Adam gibi yapın. Rantsal dönüşüm olamasın zaten olmazda.

Bir an önce İstanbul’u depreme hazırlayalım.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin kişi kişi hayatınız kaybetti. Rakamları söylemeyelim canlarımızı geri getiremiyoruz.

Bütün valilerimiz görevlilerimiz o bölgedeler. Herkesi o bölgelere havale ettik. Sadece bizim belediyelerimiz değil diğer partilerin belediyeleri de geldi. Onlara da teşekkür ediyorum.

O deprem bölgesine gelen kim varsa bu depremin 4’te 1’i bize gelseydi. Altından kalkamazdık. Herkes düşündü dedi ki ne yapabiliriz. Çocuklar kumbaralarını gönderdi. Vatandaşlar haclarını erteledi.

Şimdi de yerinde dönüşüme başlıyoruz. Bunun şartlarını dün açıkladık.