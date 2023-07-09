Mehmet Özhaseki: 11 ilimizde afetlere dirençli yapıları hep birlikte inşa edeceğiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde açıkladığı 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında 11 ildeki çalışmaların her aşamasının adım adım denetleneceğini açıkladı.

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Deprem bölgesinde hummalı çalışmalar sürüyor.

Devlet eliyle yaralar kısa sürede sarılmaya başlandı.

Öyle ki 5'inci aya girilen asrın felaketinde, afet konutları hızla yükseliyor.

Bu süreçte yeniden göreve gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Bakan Murat Kurum'un yürüttüğü çalışmalara kaldığı yerden devam ediyor.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde afet bölgesi için Yerinde Dönüşüm Projesi duyurulmuş ve detayları açıklanmıştı.

Konuya ilişkin Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Bakanlığın 11 ildeki afet dönüşüm sürecinin her aşamasını adım adım denetleyeceği vurgulandı.

"Dört kırmızı çizgiden ödün vermeyeceğiz"

Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

Afet bölgesindeki inşa sürecini hızlandıracak “Yerinde Dönüşüm” projemiz vatandaş nezdinde büyük teveccüh gördü.



Bununla beraber kamuoyunda gündeme gelen bütün iyi niyetli kaygıları anlıyorum ve bu kaygıları giderecek bütün tedbirleri aldığımızı belirtmek isterim.



Yine bu süreçte bilim insanlarımızın uyarı ve tavsiyelerini sonuna kadar dikkate alıyor; çok önemli ve değerli buluyorum.



Hiç kimse merak etmesin; 11 ilimizdeki afet dönüşüm sürecinin her bir safhasını, ruhsattan meskene kadar her bir adımı, belirttiğimiz dört kırmızı çizgiden ödün vermeden adım adım denetleyeceğiz.

"Her bir projeyi takip edeceğiz"

Yine hibe ve kredileri, inşaatların hak ediş seviyelerine göre vererek, inşa aksamalarının da önüne geçecek ve her bir projeyi, bölgede kurduğumuz “Yapım ve Dönüşüm Ofisleri” ile takip edip, kontrol edeceğiz.



Eğer taahhüt edilen inşaatlarda bir aksama olursa Bakanlığımızın ve ülkemizin yüz akı TOKİ'miz devreye girerek inşa faaliyetini tamamlayacak. TOKİ bu sürecin en büyük güvence noktası olarak hazır bulunacak.



Vatandaşlarımız güvenli konutlarına yerleşene kadar bölgeden ayrılmayacağız. İnşallah 11 ilimizde afetlere dirençli yapıları hep birlikte inşa edeceğiz.

4 kırmızı çizgi

Projede vurgulanan dört kırmızı çizgi ise şöyle:

1- Fay kırıklarının ve hatlarının bulunduğu yerlerde bir daha asla yapılaşma olmayacak. Bilim adamları genellikle 60 metrelik ende bir yerde yapı yasağı getirilmesini söylüyorlar. Bilim insanlarının söylediği gibi fay kırıklarının üzerinde yapı olmayacak, yasak gelecek.

2-Zeminde sıvılaşma olan yerler var. Bunu Adıyaman Gölbaşı'nda çok net görüyoruz. Bina içine çöküyor, sıvının geldiği yere doğru yatıyor. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılmayacak, oralar boşalacak. Mecburen rekreasyon alanı olarak kullanılacak.

3- Dere yataklarına da bundan sonra yapı yapılması mümkün değil. Bunlarla ilgili de cezai bir takım müeyyideler Meclis'e gelecek zaten. Bizim dikkat edeceğimiz bir şey, kendi kontrolümüzde yapacağımız ve götüreceğimiz bu işlerde gerek mühendislik hesaplamalarında, hizmetlerinde gerekse daha sonraki inşaat yapım aşamasında sıfır toleransla devam edeceğiz.

4- Mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak.

Yerinde Dönüşüm Projesi

Depremzedelere yeni destek paketi dahilinde konutlar için 500 bin TL hibe verilecek.

Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konut için 500 bin TL kredi verilecek. Kredi, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli.

Brüt inşaa alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin TL kredi verilecek.

Brüt inşaat alanı 50 metrekare olan iş yerleri için kredi tutarı 250 bin TL.

Kendi evini yapacak depremzede 500 bin TL, dükkan için 250 bin TL hibe verilecek.

Depremzedeler evlerini yapabilmek için 500-800 bin TL kredi kullanabilecek.