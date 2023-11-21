Mehmet Özhaseki: 2000 yılından önce yapılmış yapı stoğumuzu gözden geçirmeliyiz Uşak'ta kentsel dönüşüm töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depreme dayanıklı konutlar yapılmasını belirtirken, eski yapılarından bir an önce gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

AA

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğradı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, yurdun güneyi adeta yerle bir etti.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşa mezar oldu. Bu süreçte devletin tüm imkanlarını seferber etmesi, yaraların hızlıca sarılmasını sağladı.

Yaşanan depremlerin ardından kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

Kentsel dönüşüm projeleri hız kazandı

Binlerce insanın yaralandığı, evini, işini yaşam alanını kaybettiği büyük felaketin ardından kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak programı kapsamında Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışı, imza ve yıkım törenine katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, şehirlerin medeniyetlerin doğduğu kendine has bir kültürü, mimarisi ve kadim geçmişi olan yerler olduğunu söyledi.

"Belediye başkanları kentsel dönüşüme gayret gösterecekler"

Özhaseki, şehirlerin de bakıma, gözetilmeye ihtiyacı olduğunu ve günümüzde yaşanan hızlı değişime ayak uydurması gerektiğini belirterek, "Belediye başkanları gayret edecekler, dönüşümlerle uğraşacaklar, yenileyecekler, ihtimam gösterecekler. Zaten şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır." dedi.

"Deprem bölgesindeki projelere ağırlık veriyoruz"

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni bir projeye kolay kolay başlayamadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Neden? Neredeyse 2 milyona yakın insanımız, ya kira yardımı yapıyoruz ya konteyner kentlerde kalıyor. Şimdi siz benim yerine kendinizi koyun; şurada konteyner kentlerde yaşayan insanlar var, evi yıkılmış, sağda solda kiralarda vaziyeti idare etmeye çalışan insanlar var. Onların ihtiyaçları varken gidip bir başka yerde sıfır bir projeye başlayabilir misiniz? Emin olun başlayamazsınız. Biz de o maksatla tabii ki o bölgelere çok ağırlık veriyoruz ama burada da yıllardır söz verdiğimiz bir proje vardı. Bu projeyi başlatmak icap ediyordu. Bu sözümüz özellikle de yerine gelsin istedik.

Deprem bölgesindeki çalışmalar

Deprem bölgesinde 200 bin konutun yapımının yakın zamanda biteceğini kaydeden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zaten inşallah bir ay sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, çelikten yapıyoruz onları da. Bu arada 'ben yerinde dönüşüm yaparım, ben işimi yaparım' diyen kardeşlerimize de 1,5 milyon lira civarında, eğer evi ahırlıysa daha fazla bir parayı, yarısını kredi olarak yarısını da 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli olarak veriyoruz. Yani evlerini yapsınlar, içinde rahat etsinler diye. İnşallah 2-3 sene sonra o bölgelerdeki tüm hasarların tamamını ortadan kaldırırız.

"Deprem geldiğinde dizlerimize vurup ah edip, ağlamayalım"

Özhaseki, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

Bundan sonra konutlarımızı sağlam yapmalıyız. Yani özellikle 2000'den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stokumuz varsa gözden geçirmeliyiz. Gücü yetenler yenileme cihetinde ellerinden geleni yapmalılar. Biz zaten bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda hem yasalar çıkarıp hem de bu tür yerlerde yardımcı olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem gelmeden hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde de dizlerimize vurup ah edip, ağlamayalım. Onun için burada eskimiş şu dokunun yenilenmesi, değişime ayak uydurması, esnaflık yapan kardeşlerimizin daha iyi vaziyette hayatlarını sürdürmeleri elbette önemliydi. Ama bir taraftan da deprem ülkesi diye bildiğimiz bu memlekette yaptığımız konutlar sağlam olsun istiyoruz.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasının ardından İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’nin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra anlaşmaya varılan vatandaşlarla imza töreni gerçekleştirildi. Hak sahibi vatandaşlar mutabakat metnine imza attı. İmza töreninin ardından bölgedeki ilk yıkım yapıldı.

Çarşamba Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve eski garajı kapsayan 39 bin 100 metrekarelik alandaki dönüşüm projesiyle yeni bir kapalı pazar yeri, otopark, dükkan ve ofisler inşa edileceği belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)