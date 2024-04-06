Mehmet Özhaseki: 9 günlük tatil boyunca yer yer sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir Vatandaşlar, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatiline başladı. Tatil süresinde yaşanacak hava durumu ile ilgili bilgilendirmeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki yaptı. Bakan Özhaseki, bayramda yağışlı havaya dikkat çekerek sürücüleri araçlarını dikkatli kullanmaları konusunda uyardı.

AA

Ramazan ayının son günleri yaşanıyorken 10-12 Nisan tarihlerinde yaşanacak olan Ramazan Bayramı nedeni ile 9 günlük tatil açıklandı.

Tatil süresinde ziyaretlerde bulunacak ya da farklı şehirlere gidecek olanlar hava durumunu merak ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği belirterek, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Ramazan Bayramı'ndaki hava tahmin raporunu değerlendirdi.

"Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında olacak"

Bayramda ülke genelinde hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceğini bildiren Özhaseki, bayram tatilinde yola çıkacak vatandaşları araçlarını dikkatli kullanmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün telkinlerini dikkate almaları konusunda uyardı.

"Ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor"

Bakan Mehmet Özhaseki, bilgilendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir. Tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum.

Bayramda yağış var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın ilk günü Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın 2. günü iç Ege'nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar gündüz 16 ile 27 derece arasında

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Ankara parçalı bulutlu

Bayramdaki hava durumu tahminlerine göre, Ankara genellikle parçalı bulutlu, cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.

İstanbul

İstanbul genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.

İzmir

İzmir ise genellikle parçalı bulutlu, pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)