Mehmet Özhaseki açıkladı: Adıyaman'da afet konutlarında son aşamaya geldik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'a 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392'si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölüm yapılacağını bildirdi.

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AA

Afet bölgesi unutulmuyor...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı.

Büyük kayıpların verildiği deprem, 'asrın felaketi' olarak kayıtlara geçti.

Yurdun güneyindeki 11 kenti vuran afetin ardından çalışmalar vakit kaybetmeden başladı.

Öyle ki, kısa sürede hasarlı binalar yıkıldı, enkazlar kaldırıldı, konteyner ve çadırlar kuruldu.

Afet konutları yükselmeye başladı

Tüm bunların gölgesinde ise afet konutları hızla yükselmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi bu depremde de konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilk günden itibaren büyük bir mücadele ortaya koydu.

Bakan Özhaseki'den Adıyaman paylaşımı

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den paylaşım geldi.

41 bin 292 afet konutunda sona gelindi

X hesabından açıklama yapan Özhaseki, Adıyaman'da depremlerin ardından yapımına başladıkları 41 bin 292 afet konutu ve köy evinin önemli bir bölümünde son aşamaya geldiklerini belirtti.

Adıyaman'da yapımı tamamlanacak konutların kasım ayından itibaren teslim edileceğini kaydeden Özhaseki, ilde Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurusu yapılan 19 bin 872 konut ile ilgili çalışmalarının da devam ettiğini duyurdu.

82 bin 203 bağımsız bölüm yapılacak

Adıyaman'da 41 bin 171 afet konutu, 23 bin 640 köy evi, 17 bin 392'si depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 82 bin 203 bağımsız bölümün yapılacağı bilgisini paylaşan Özhaseki, paylaşımında Adıyaman'da yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edilen afet konutları ile köy evlerinin görüntülerinin yer aldığı videoya da yer verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)