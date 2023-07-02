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Deprem bölgesinin kalkınması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, binlerce can aldı.

Toplamda 11 ilde yıkılan binalar, depremzedeleri evsiz bıraktı.

Devlet ise tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

5'inci aya girilen asrın felaketinde ekiplerin zorlu mücadelesi sürüyor.

Bu süreçte en büyük mücadele ise güvenilir konutlar için veriliyor.

Kentlerde ekiplerin seferberliği için afet konutları kısa sürede yükselmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de çalışmalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Özhaseki, süreç içerisinde Bakanlık olarak kırmızı çizgilerine değindi.

Deprem Bölgesi Belediye Başkanları İstişare Toplantısı'nda açıklayan Özhaseki şöyle konuştu:

Birincisi bundan sonra her ne olursa olsun fay hatlarının üzerinde yapılaşma olmayacak. Şehrin en kıymetli yeri olabilir, eşraftan birinin mülkiyeti söz konusu olabilir. O fay hatları üzerinde yapılaşmaya yasak başlıyor. İkincisi sıvılaşma olan alanlarda yapılama bir daha olmayacak. Dere yataklarında zeminin müsait olmadığı yerlerde yapı yasağı gelecek. Dördüncüsü de özellikle mühendislik işlerinde ve yapım işlerinde sıfır toleransa geçeceğiz. Sıfır toleransla devam etmesek felaketler bizi bekler ve bundan da her seferinde ağlayarak çıkarız. Özellikle bizim de kırmızı çizgilerimiz bunlar.