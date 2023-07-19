Mehmet Özhaseki açıkladı: Haftaya İstanbul'da çalışmalara başlıyoruz Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Mehmet Özhaseki, başlatılan 'yerinde dönüşüm' projesine iki günde 36 bin 825 başvuru yapıldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

6 Şubat'ta 11 ilimizi birden etkileyen depremler binlerce canımızın hayatına mal oldu.

Can ve mal kayıplarının yaşanmasının ardından devlet süratle harekete geçti ve inşa çalışmalarına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bu kapsamda medya temsilcileriyle Ankara'da buluştu.

Yerinde dönüşüm projesine 2 günde 36 bin 825 başvuru

Özhaseki, deprem bölgesi ve kentsel dönüşümde yapılacaklarla ilgili gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde başlatılan yerinde dönüşüm projesine iki günde 36 bin 825 başvuru yapıldığını açıkladı.

"Şu ana kadar 179 bin konutun ihalesi yapıldı, yüzde 90'ının inşaatı başladı"

Özhaseki ayrıca başlanan inşaatların 1 yıl içerisinde biteceğini de söyledi.

Özhaseki konuyla ilgili, "Şu ana kadar 179 bin konutun ihalesi yapıldı, yüzde 90'ının inşaatı başladı. Cumhurbaşkanımız bu rakamın 390 bine çıkarılmasını istemiş, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Başlanılan inşaatlar bir yıl içinde yapılacak" şeklinde konuştu.

"Bir sene içinde burada inşaatlara başlamazsak yeniden eski haline döner diye madde ekledik"

Özhaseki ayrıca konuya ilişkin şunları da söyledi:

Şehir hakkında konuşmak isteyen, sesi çok çıkan kim varsa çağırın dedim. Bölgelerle ilgili planlamalar yaptık, tasarım projeleri geliştirdik. Arkadaşlar eleştirin bizim yaptıklarımızı, felaket atlattık ama bunu fırsata dönüştürmek istiyoruz. Kadim şehirlerimizin kendi kültürü, geçmiş yaşanmışlıklarına uygun olsun diye yapıyoruz. Herkes katıldı, gördüğümüz birşey vardı. Planlar hususunda eleştiri gelmedi, teşekkür geldi. Özellikle insanlar şunu söyledi; Devlet olarak bir yerlerde rezerv alanlarda konutlar yapıyorsunuz ama doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerden gitmek istemiyoruz. Kendi yerimizi yapıp oturmak istiyoruz. Hataylıların şehri terk etmeleri mümkün değil. Yerinde Dönüşümü geliştirdik. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor ama bir taraftan da rezerv alan yokluğu var. Yeni bir şehir kuracağınız alanlar yok. Bir sene içinde burada inşaatlara başlamazsak yeniden eski haline döner diye madde ekledik. Bir vatandaş yerinde kalmak istiyor, ikincisi de o kadar elimizde 850 bin konutluk rezerv alan yok. Yerinde dönüşüm projemizi mecburen şekillendirdik. Gittiğimiz yerlerde o şehirlerde projemizi gündeme getirip ne düşündüğümüzü ifade ettik.

Hibe ve destek

100 metrekarelik evin Anadolu'da yapım maliyeti 1 milyon lira, yarısını hibe olarak veriyoruz, yarısını da kredilendiriyoruz. Bütün kredilerin ödemesi 2 yıl süreli ödemesiz 10 yıl ödemeli, sıfır faizli. 100 metrekareden büyükse kredi miktarını 800 bine çıkarıyoruz. Yerinde dönüşümle birlikte ekonomi canlanacak.

Mimarlık ve mühendislik hesaplarında sıfır tolerans: Asla taviz verilmeyecek

Yıkımın sebeplerini araştırdık. O bölgelerde dört kırmızı çizgimiz var, taviz vermeyeceğiz. Fay hatları, kırıkları üzerine yapılaşmaya izin verilmeyecek. Sel yataklarının olduğu yerlerde belirli süreler içinde birkaç sene sel gelmese bile 10-20-30 senede bir aynı yerlere sel geldiği için yapı yasağı gelecek. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapılaşma yasağımız var. Artık mimarlıktan ve mühendislik hesaplarında sıfır tolerans diyoruz. Asla taviz vermeyeceğiz. 22 noktada yapım ofisleri açtık. Yıkımların fazla olduğu yerlerde açtık ofislerimizi.

"Saatte 1000 kişi müracaat ediyor"