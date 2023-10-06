Yerinde Dönüşüm kampanyası hibe ve kredi miktarı arttırıldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "'Yerinde Dönüşüm' kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık" dedi.

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kentlerde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da konutlar yükseliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu süreçte büyük bir mücadele ortaya koydu.

Bölgede yapılan incelemelerde, yatay mimariye uygun konutlar için uygun noktalar belirlendi.

Ardından çok geçmeden ilk kazmalar vuruldu ve yıl sonuna kadar konutların teslim edilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Yerinde Dönüşüm projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde "Yerinde Dönüşüm" projesini açıkladı.

Başvuruların 17 Temmuz'da başladığı yeni destek paketiyle, 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları amaçlanıyor.

Hibe ve kredi imkanları

Bakan Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" kampanyasına ilişkin yeni hibe ve kredi miktarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık.

-Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi

-Ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1️ milyon TL kredi

-İş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz.

Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.