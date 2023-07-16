Mehmet Özhaseki açıkladı! Yerinde Dönüşüm projesi 17 Temmuz'da başlıyor Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada depremzede vatandaşlar için Yerinde Dönüşüm projesinin 17 Temmuzda başladığını hatırlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle büyük yıkıma uğradı.

11 ili etkileyen depremlerin ardında tüm Türkiye yasa boğuldu.

Yaşanan depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti.

Binlerce ev kullanılamaz hale geldi.

Devlet millet el ele yürütülen çalışmalarla depremzedeler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bir yandan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları gideriliyor, bir yandan da afet konutları yükseliyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde depremzedelere nefes olacak yeni bir projeyi kamuoyuyla paylaştı.

'Yerinde Dönüşüm'

Depremzedeler düzenlenen yeni destek paketinin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, 17 Temmuz'da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

"17 Temmuz'da başlıyor"

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabında yeniden hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: