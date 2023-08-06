Mehmet Özhaseki açıkladı! 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvuru sayısı 155 bin 293 oldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesinin başvuru sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, toplam 155 bin 293 başvurunun yapıldığını açıkladı.

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Depremzedeler için verilen mücadeleler hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden toplamda 11 il etkilendi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan afet, büyük yıkımlara yol açtı. Bunun üzerine ilk andan itibaren bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler, bir an olsun kentten ayrılmadı.

Böylece yerle bir olan iller, yeniden ayaklandırılmaya başlandı.

Verilen desteklerle, enkaz kaldırma çalışmalarıyla ve yöresel mimariye uygun inşa edilen konutlarla bölge adeta yenilenmeye devam ediyor.

Konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Bakanlık'tan nefes olacak proje: Yerinde Dönüşüm

Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgenin kalkınması için projeler geliştirdi.

Bir yandan çalışmalar takip edildi, bir yandan da depremzedelere nefes olacak projeler geliştirildi.

Projelerden birini de Bakan Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde duyurdu.

Depremzedeler için hazırlanan yeni destek paketinin adı ise 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

Özhaseki'nin açıklamalarının ardından başvurular 17 Temmuz'da başladı.

"İnşaatlar hızla ilerliyor"

Gelinen noktada başvuru sürecine ilişkin Özhaseki sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçti. Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkân ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor.



Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor.



Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de Yerinde Dönüşüm ile 11 şehrimize; güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız.



“Yerinde Dönüşüm” projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor.

"Toplam 155 bin 293’e ulaştı"

Başvuru sayısı şu an itibarıyla;



132 bin 394’ü konut,

22 bin 899’u iş yeri olmak üzere

Toplam 155 bin 293’e ulaştı.



“Yerinde Dönüşüm” projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Paketin detayları

Brüt inşaat alanı 100 metrekareye kadar olan konut için 500 bin TL kredi verilecek. Kredi, 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli.

Brüt inşaa alanı 101-150 metrekare olan konutlar için 700 bin TL kredi verilecek.

Brüt inşaat alanı 50 metrekare olan iş yerleri için kredi tutarı 250 bin TL.

Kendi evini yapacak depremzede 500 bin TL, dükkan için 250 bin TL hibe verilecek.

Depremzedeler evlerini yapabilmek için 500-800 bin TL kredi kullanabilecek.

Başvuru adresleri

Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, bugün e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Ayrıca Bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

Projeye başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresinden yapılıyor.