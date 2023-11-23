Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da konuştu: Vatandaşlarımızın zararını karşılayacağız Bakan Özhaseki, "Kabine'de birinci gündemimiz her zaman deprem. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten birebir bunu takip ediyorlar" dedi. Özhaseki, 46 bin konutun teslimini yapacaklarını açıkladı.

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ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu.

Adıyaman, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alıyor.

"Birinci gündemimiz her zaman deprem"

Bakan Özhaseki, geçen 6-8 ay içerisinde hiç boş durmadıklarını söyledi.

"Emin olun, Kabine'de birinci gündemimiz her zaman deprem." diyen Özhaseki, yaraların sarılmasını ve vatandaşların hasarlarının giderilmesini öncelediklerini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız birebir takip ediyor"

Özhaseki, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımız zaten birebir bunu takip ediyorlar. İnşallah bittiğinde biz sözümüzü yerine getirmiş oluruz. Bütün vatandaşlarımızın zararlarını karşılamış oluruz, hasarlarını gidermiş oluruz.



Düşündüklerimizi yapabilirsek, 2 sene içerisinde, o canlı, neşeli, sokaklarının cıvıl cıvıl, dolu dolu olduğu Adıyaman'a kavuşacağız.



Bunlar bittiğinde sizlerin zararları giderilmiş olacak. Normal hayata dönmüş olacaksınız.

"Adıyaman'dan ayrılan vatandaşlarımız geri dönecekler"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, "Adıyaman'dan ayrılan vatandaşlarımız geri dönecekler, evlerine kavuşacaklar." diye ekledi.

Son depremde 14 milyon civarında vatandaşın zarar gördüğünü anımsatan Mehmet Özhaseki, konuşmasının devamında şunları anlattı:

18 ilimiz ya doğrudan ya da dolaylı olarak bu depremden etkilendi. Son depremde 680 bin konut, 170 bin iş yeri zarar gördü.



Rezerv alanlarda ve bulabildiğimiz en sağlam zeminlerde inşaat yapmaya başladık bir an önce hak sahiplerinin haklarını verelim diye.



Türkiye genelinde 200 bin civarında konutun inşası başladı. Adıyaman'da da toplamda 40 binden fazla inşaata başlamış bulunuyoruz.

46 bin ev teslim edilecek

Özhaseki, 2024 yılı başına kadar 46 bin tane evi sahiplerine teslim edeceklerini kaydetti.

Adıyaman'ın altyapısını baştan sonra kadar yenilemeleri gerektiğinin altını çizen Özhaseki, "Belediyelerimizle beraber projeler çalıştık." dedi.

Yerinde dönüşüm sahasını inceledi

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Adıyaman ziyaretleri kapsamında kent meydanı yerinde dönüşüm sahasında incelemelerde bulundu.

Çelik karkas vurgusu

Öte yandan, deprem şurasında alınan kararlara değinen Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

Köylerde bundan sonra hiç değilse tek katlı ve 2 katlı evlerimizi çelik karkas üzerine yapalım. 100 metrekarelik bir ev için neredeyse 4-4,5 ton civarında çelik gidiyor. Depreme en dayanıklı olan yapı bu.



İhalelere Adıyaman' başladık. 7 bin civarında yapacağız. 6 ay içinde köylerimizdeki tek katlı evlerimizin tamamını bitirip, hak sahiplerine teslim etmiş olacağız.

"1,5 milyon lira vereceğiz"