Mehmet Özhaseki, Adıyaman'daki çalışmaları aktardı: Şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, depremden hasar gören şehirlerden Adıyaman'a yapılacak yatırımlara ait bilgi paylaştı. Özhaseki, depremden etkilenen diğer şehirlerde de şehir merkezlerinin yeniden yapılandırma çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getirdi.

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AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir mesaj yayınlayarak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehir merkezlerinin eski canlılığına kavuşturulacağını bildirdi.

Bakan Özhaseki, depremlerden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.

Özhaseki, measajında depremden etkilenen şehirlerde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra; şehirlerin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirleri eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam edildiğini vurguladı.

"Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız"

Deprem bölgesinde rezerv alanda ve yerinde dönüşüm sahasında konut inşasına yoğun şekilde devam edilirken zarar gören şehirlerin merkezlerinin ve kent meydanlarının da yapımına başlandığını bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:

Depremden etkilenen şehirlerimizde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra şehirlerimizin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirlerimizi eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)