Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir mesaj yayınlayarak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehir merkezlerinin eski canlılığına kavuşturulacağını bildirdi.
Bakan Özhaseki, depremlerden etkilenen şehirleri ayağa kaldırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurguladı.
Özhaseki, measajında depremden etkilenen şehirlerde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra; şehirlerin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirleri eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam edildiğini vurguladı.
"Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız"
Deprem bölgesinde rezerv alanda ve yerinde dönüşüm sahasında konut inşasına yoğun şekilde devam edilirken zarar gören şehirlerin merkezlerinin ve kent meydanlarının da yapımına başlandığını bildiren Özhaseki, şunları kaydetti:
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Depremden etkilenen şehirlerimizde, afet konutları ve köy evlerinin yanı sıra şehirlerimizin silüetini güzelleştirecek, ticari hayatı canlandıracak, şehirlerimizi eski güzelliğine kavuşturacak meydanları da inşa ve ihya etmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da, şehir merkezine yapacağımız konut ve iş yerlerini sosyal donatı alanlarıyla birlikte tamamlayarak şehrimizi hızla ayağa kaldıracağız.
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