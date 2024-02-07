Mehmet Özhaseki: Algı çalışması yapanlar vatandaşlarımıza kulak versin

DHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında, deprem bölgesindeki afet konutlarıyla ilgili söylediği sözleri üzerinden hedef alındı.
Depremzedelerin duygularını aktardığı sözleri algı çalışmasına malzeme yapılan Özhaseki, yapılan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"Algı çalışması yapanlar vatandaşlarımıza kulak versin"
Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşlarımız şöyle söylüyor; 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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