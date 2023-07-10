Mehmet Özhaseki: Bakanlık binasında akıllı sistem ile 100 milyon lira tasarruf Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, bakanlık binasında 2017 yılında başlatılan enerji verimliliği çalışmalarıyla 100 milyon lira tasarruf edildiğini ifade etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Geleceğin ihtiyaçlarına en hızlı ve verimli şekilde cevap vermek için çalışmalar sürüyor...

Tüm dünyada yükselen akıllı ev trendi, yeni teknolojik gelişmelere tanıklık ediyor.

Akıllı ev cihazları, birçok ev sahibinin işini kolaylaştıracak sistemleri içeriyor.

Bu cihazlar, hem evinizi akıllı hale getiriyor hem de güvenliğinizi daha da artırıyor.

Bu kapsamda teknolojiden yararlanılarak akıllı binalar hayat geçiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, akıllı sistem uygulamasıyla da örnek oluyor.

Bakanlık hizmet binasında 2017 yılında başlatılan enerji verimliliği çalışmalarıyla kaynaklar verimli kullanılarak su, elektrik ve yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Karbon salımı azaltılıyor. Yenilebilir kaynakların kullanıldığı akıllı bina, çevre dostu çalışmalarıyla da örnek oluyor.

"100 milyon TL’yi aşkın tasarruf sağladık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlık binasında uygulanan akıllı sistemle elektrik, su ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, “Akıllı sistemle enerji tüketimimizi azalttık, 2017’den bu yana uygulanan akıllı sistem ile 100 milyon TL’yi aşkın tasarruf sağladık.” dedi.

"Çevremizin kirlenmesine engel olduk"

Bakan Özhaseki sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek akıllı binalar üreterek kaynaklarımızın tükenmesini engelliyor; elektrik, su ve yakıt tasarrufu sağlıyoruz.



Bakanlığımızın ana hizmet binasını da 2017 yılından itibaren enerji verimliliğine uygun hale getirdik. Bu sayede;



Enerji tüketimimizi azalttık.



Kamu kaynaklarımızda tasarruf elde ettik.



2017’den bu yana uygulanan akıllı sistem ile 100 milyon TL’yi aşkın tasarruf sağladık.



Karbon salımını azaltarak çevremizin kirlenmesine engel olduk.



Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yenilenebilir enerji ile ortak evimiz dünyamızı çocuklarımıza daha temiz bırakacağız.

"2017 yılından itibaren enerji verimliliği çalışmalarına başladık"

Ana hizmet binasının 2015 yılında faaliyete geçtiğini dile getiren Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu ise Bakanlık binasında uygulanan akıllı sitemin detaylarını anlattı.

Kulaklıoğlu, şöyle konuştu:

Bakanlığımı ana hizmet binası, akıllı bina statüsünde bir bina. 2015 yılında hizmete girmesinin hemen akabinde 2017 yılından itibaren biz burada enerji verimliliği çalışmalarına başladık.



Burada içerisinde bulunduğumuz otomasyon merkezinde binanın bütün ısıtma ve soğutma grupları izlenmekte. Akıllı sistem olduğu için kendi kendine bir senaryo ile bu sistemler işlemekte ve buradan da takibi yapılmakta.



Bu izlemelerden elde edilen sonuçlara göre de enerji yönetimi burada yapılmakta.

"8 bin 43 ton karbon salımının önüne geçilmiş oldu"

Destek Hizmetleri Daire Başkanı Kulaklıoğlu, enerji verimliliğinin çalışmalarının devamında da Bakanlık otoparkı üzerinde bir güneş enerjisi santrali kurduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: