Mehmet Özhaseki, bayramın ilk gününde depremzede aileleri ziyaret etti Kurban Bayramı'nın 1'nci gününde depremin merkezi Kahramanmaraş'a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, buradaki vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

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AA

Depremzede vatandaşlar bayramda da unutulmadı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, hummalı çalışmalar yürütülüyor.

5'inci ayın yaklaştığı asrın felaketinde, devletin tüm imkanları bölgeye seferber edildi.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılanırken, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırılmaya başladı.

Büyük acının üzerinden aylar geçse de hayatını kaybedenler bir an olsun unutulmuyor.

46 bini aşkın şehitten geriye gözü yaşlı aileler kaldı.

Binlerce ailenin acısı, Kurban Bayramı'nda bir kez daha tazelendi.

Bakan Özhaseki depremzedeleri yalnız bırakmadı

Aileler bayramın ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlıklara akın etti.

Depremin merkezindeki vatandaşları yalnız bırakmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise ailelerin acılarını paylaştı.

Özhaseki, bayram namazını Göksun ilçesinde bulunan Meydan Çadır Cami’nde kıldı.

Namazın ardından camide bulunan depremzede vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

"Bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız"

Özhaseki, elim bir kaza sonrası bir bacağını kaybeden 81 yaşındaki Emine Öcal’ın elini öperek, bir süre kendisiyle sohbet etti.

"Bizden bir isteğin var mı?" diye soran Bakan Özhaseki'ye, Emine Öcal, "Önce sizin sağlığınızı istiyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yemeğimizi dahi hükümet veriyor. Sizden bir isteğim, evimi yapın. Evime gideyim." şeklinde yanıt verdi.

Bakan Özhaseki ise, "İnşallah evler yapılıyor. Bittiğinde geliriz seni alırız, evine çıkarırız. Olur mu? Sen ne diyorsan biz sana yardımcı olalım." diyerek söz verdi.

"Başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık"

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, tüm vatandaşların ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Buruk bir bayram geçiriyoruz. Yaklaşık 5 ay kadar önce meydana gelen asrın afeti diye tarif edilse de bana göre Anadolu’da kurduğumuz medeniyet bin yıllık, bu bin yıllık medeniyetimiz boyunca başımıza gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık.

"Hızlı davranmaya çalışıyoruz"

Bakan Özhaseki, deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını ve bu bayramda da Bakanlık üst düzey yöneticilerinin tümünün deprem bölgesinde vatandaşların yanında, onlarla bayramlaşarak geçirdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinin bir an önce ayağa kalkması için aralıksız çalıştıklarının altını çizen Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

Haliyle ben bir taraftan da yıkılan evlerin, yerine yeniden yapılabilmesi, vatandaşlarımızın bir an önce o kalıcı konutlara çıkabilmesi içinde şantiyeleri bir bir geziyorum. Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Kolay değil, karşımıza çıkan tablo şu; yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev olarak yapılmak zorunda. Bu arada 200 bine yakında iş yeri, depo, ahır gibi yerler var. Yani 850 bin bağımsız birimi yapmak durumundayız. Bir kısmının inşaatları başladı, hızla devam ediyor hatta ara ara teslimatlar da oluyor. Bir kısmının inşaatları da başlayacak.

"Hayatın normale döndürmenin yolları üzerine çalışıyoruz"

Kısa sürede kalıcı konutların yapılabilmesi için yeni bir formülün üzerinde çalıştıklarına dikkati çeken Bakan Özhaseki: