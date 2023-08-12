Mehmet Özhaseki, Beyoğlu'nda teslim edilen kentsel dönüşüm konutlarını paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 398 konutun tamamlanarak vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi, kentsel dönüşüm çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle olası bir depremin beklendiği İstanbul'da vatandaşlar, artık binalarının sağlam olmasını istiyor..

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İstanbul depreme hazırlıklı hale getiriliyor

Muhalefetin projelere takoz olmasına rağmen, güvensiz olan binalar yıkılarak yenileri inşa ediliyor.

Bakanlığın TOKİ eliyle Megakent'te yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmalarının biri de Beyoğlu'nda yürütüldü.

"398 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik"

Gelinen noktayı ise Bakan Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda ise şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; ülkemizdeki sağlıksız yapı stoğunu yenilemek ve vatandaşlarımıza güvenli hayat alanları inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.



İstanbul Beyoğlu'ndaki Sütlüce ve Örnektepe Mahalleleri'nde de 398 konutumuzu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar.



#TürkiyeYüzyılı'nın afetlere karşı dirençli, çevre dostu şehirlerini devlet millet el ele inşa edeceğiz.

"Deprem olunca hiç kalkmayacağım"

Yapılan videolu paylaşımda, konutlara yerleşene vatandaşların yorumları şu şekilde:

* Evler gerçekten beş yıldızlı, kaliteli ve gerçekten konforlu evler. Gayet memnunum ben açıkçası. Geldiğim zaman ben şaşırdım. Dışarıdan göründüğü gibi içinde yaşadığınız an daha çok farklı. Umduğumdan da daha güzel bir proje oldu.

* Otoparkımız var, sosyal alanımız var, çocukların parkı var. Rahatız yani çok güzel. Burası denetimli şekilde yapıldığı için depreme dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Ondan bir endişem yok ve rahatım yani o konuda huzurluyum gece uyurken rahat uyuyorum.

* Valla ben deprem olunca hiç kalkmayacağım. Yüzde 10-12 ancak deprem zarar verir. O kadar güzel yapmışlar. Çok güzel malzemeler kullanmışlar. Her şeysiyle memnunuz. Evimizde rahat uyuyabiliyoruz.

* Burada temelini gördüğümüz için iyi kötü daha güvenli olduğuna kendimiz emin olarak ve daha güvenli yatıyoruz.

Megakent'e 350 bin konut

Öte yandan kentte proje kapsamında rezerv alanları belirlendi. Avrupa Yakası'nda 200 bin, Anadolu Yakası’nda 150 bin olmak üzere belirlenen rezerv alanlara toplamda 350 bin konut inşa edilecek.