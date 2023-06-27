Mehmet Özhaseki: Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz Kayseri'de bayramlaşma programına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz" dedi.

DHA

Türkiye büyük bir heyecanla bayramı bekliyor...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valiliği’nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Bakan Mehmet Özhaseki buradaki programda bir konuşma gerçekleştirdi.

"İnşallah o yaraları saracağız"

Burada konuşan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

Arifemiz, bayramınız mübarek olsun. Cenabıhak nice bayramlara huzurla, ağız tadıyla ulaştırsın diye dua ediyorum. Kurban yakınlaşmaktır, paylaşmaktır. Allah'a yakınlaşmanın bir yoludur. Allah, nice güzel günlerde hepimizi bir araya getirsin diye yine dua ediyorum. Bu bayrama biraz daha buruk giriyoruz. Deprem, hepinizin bildiği gibi, ‘asrın afeti’ olarak nitelendirilse de şahsi kanaatim, 1000 yıldır şu Anadolu topraklarında kurduğumuz medeniyetimizin başına gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldık. 11 kadar ilimiz, 100 kadar ilçemiz, 1000 kadar köyümüz bu afetten etkilendi. Hasar gören toplam yapı sayısı, bağımsız birim olarak 850 bin civarında. Toprağa verdiğimiz canlarımız ise 50 binden fazla. Bütün bu zararların altından kalkmak lazım. Hepimiz bir büyük bir gayret içindeyiz. İnşallah o yaraları saracağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.

"Şu ana kadar 180 bin civarında kalıcı konutun ihalesi yapıldı"

Deprem bölgesinde kalıcı konutların yapımında büyük adımlar atıldığını aktaran Bakan Özhaseki şöyle konuştu:

Depremin olduğu günlerde gerek büyükelçi düzeyinde gerekse başka devletlerin bakanları düzeyinde gelenler, o bölgelerde karşılaştığımızda muhataplarına, ‘Eğer böyle bir afet bizim ülkemizde meydana gelmiş olsaydı biz bu afetin altından kalkamazdık. Bunun yarısı kadar, çeyreği kadar bir afetle bile karşılaşsak biz bunun altından kalkamazdık’ diye hep ifade ettiler. O gün gece yarısından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakan arkadaşlarımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız ve o acıyı yüreğinde hisseden herkes oradaydılar. Allah herkesten razı olsun. Herkes elinden ne geliyorsa onu yaptı. Gücü neye yetiyorsa onu işledi. Bugün için de kalıcı konutlar yapımına doğru büyük adımlar atılıyor. Şu ana kadar 180 bin civarında kalıcı konutun ihalesi yapıldı. Sene sonuna kadar 311 bini tamamlanacak. İnşaatlar başladığı andan itibaren de 1 sene içinde, Allah nasip ederse onları sahiplerine teslim edeceğiz.

"Fay kırıkları ve fay hatları üzerinde asla yapılaşma olmayacak"

Yerinde dönüşümün esaslarını belirlediklerini ve kısa süre içinde şartlarını açıklayacaklarını belirten Özhaseki şu ifadeleri kullandı: