HDP ile kurduğu ittifak nedeniyle CHP'ye yüklenen Mehmet Özhaseki, "Yağ çekip güya HDP’yi yanında tutup haram oy almak için olmadık kalıba giriyorsunuz. " dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Dr. Sami İpek Bulvarı’nın açılışına katıldı.

Burada gündeme ilişkin açıklamalar yapan Özhaseki, HDP ile gizli bir ittifak içerisinde olan CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Gara olayından Cumhurbaşkanını sorumlu tutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun haram oylar için HDP’ye yalakalık yaptığını söyleyen Özhaseki,

Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak uğruna HDP'ye yalakalık yaptığını söyledi.

Mehmet Özhaseki: CHP, HDP'ye yalakalık yapıyor VİDEO

LANET OLSUN ONLARIN OYLARINA

Mehmet Özhaseki, "Genel başkanları beyefendi beyanat veriyor. 13 tane yavrumuzun katili Cumhurbaşkanımızmış. Allah seni ıslah etsin. Ne olur bir gün olsun PKK’yı kınasan? Ne olur 3 tane oy alacağım diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan? Yağ çekip güya HDP’yi yanında tutup haram oy almak için olmadık kalıba giriyorsunuz. Yazık günah değil midir bunlar? Lanet olsun onların oylarına.





ALLAH BELASINI VERSİN ONLARIN OYLARININ

Allah belasını versin onların oylarının. Bunları da her fırsatta söylemeliyiz yoksa doğruları konuşmuş olmayız. Bu topraklarda fitne bitinceye kadar, dışarıdan satılık uşakların hepsi temizleninceye kadar, ant ettik temizleyeceğiz bunların hepsini. Bir tanesi bile kalmayacak. Cumhurbaşkanımız ve Devlet beyin kararlılığı böyle ve birlikte Büyük Türkiye davası için omuz omuza mücadeleye devam ediyorlar. Gelecek inşallah bizlerin. Onlar yaşayamayacaklar. Biz çok çalışacağız, gayret edeceğiz, bütün zorlukların üstesinden geleceğiz.

İNŞALLAH ONLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ

İnşallah Türkiye’yi büyüteceğiz ve onlara da fırsat vermeyeceğiz. Yurt dışındakiler istedikleri kadar oyun kursunlar, bu oyunlarını bozacağız. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmıyor. Burada eğer özgürce yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız. Onun için de elden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.