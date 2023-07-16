Mehmet Özhaseki duyurdu! Hatay'da toplam 254 bin 195 konut üretilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay’a 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut inşa edileceğini bildirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat tarihinde yaşanan felaketin yaralarını sarıyor.

Büyük felaketin ilk anından itibaren her kolu ile sahada olan devlet, vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden en fazla hasar gören Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Hatay’da afetzede vatandaşların güvenli ve sağlam yuvalarına kavuşması için çalışmaların süratle devam ettiğini belirtti.

"254 bin 195 konut üreteceğiz"

Özhaseki, şöyle devam etti;

Depremden etkilenen 11 şehrimizi bir an evvel ayağa kaldırmak boynumuzun borcudur. Medeniyetler şehri Hatay’ımızda da konut ve köy evlerimiz hızla yükseliyor. Şehrimizde; 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz. Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkânın yapımını sürdürüyoruz. Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz.

En kısa sürede teslim edilecek

Özhaseki, Hatay’da yapımı devam eden köy evlerine ilişkin bilgiler de paylaşarak, “Hatay'ımızı eski günlerine tekrar kavuşturacağız. Hatay'da yöresel mimariye uygun köy evlerimizin yapımını aralıksız sürdürüyoruz. Toplamda 34 bin 129 köy evimizi sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edeceğiz. İl genelinde 244 köyümüzde ihale sürecini tamamladık. 6 bin 847 köy evi ile 947 ahırın yapımına başladık. Hatay'ımız için, Hataylı hemşehrilerimiz için sağlam ve güvenli köy evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Hatay'da 32 bin 715 konutun ihalesi yapıldı

Deprem bölgesinde inşa ve ihya çalışmalarına aralıksız devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Hatay’a fay kırıklığına uzak bölgelerde toplamda 220 bin 66 kalıcı konut inşa edilecek.

Bölgede 32 bin 715 konut ihale edilerek 30 bin 88 konut ve 48 dükkânın yer teslimi yapıldı. Fay kırıklığı ve zeminde sıvılaşmanın olmadığı bölgelerde konutlar radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor. İnşaatları hızla yükselen kalıcı afet konutlar, 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde üretiliyor.

Sosyal donatılarıyla 34 bin 129 köy evi yapılacak

Hatay’da kent merkezlerinin yanı sıra depremde zarar gören köylerde de çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü tarafından Hatay'da 34 bin 129 köy evi inşa edilecek. Hatay’ın 244 köyünde ihale süreci tamamlanırken, 6 bin 847 köy evi, 947 ahırın yapım sürecine başlandı. Köy konutları, 11 tip olarak yöresel mimariye uygun, ibadethanesiyle, sosyal alanlarıyla, donatısıyla, verandasıyla tasarlandı. Tüm Köy konutları en kısa sürede tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edilecek.