Mehmet Özhaseki duyurmuştu! Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin asrın felaketinin ardından depremzedeler için açıkladığı 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular pazartesi günü başlıyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

AA & Ensonhaber

Depremzedeler için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde bir yandan vatandaşların barınma ve beslenme ihtiyaçları gideriliyor, bir yandan da afet konutları yükseliyor.

Öyle ki 5 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, yerle bir olan kentler yeniden ayaklandırılmaya başladı.

Yaralar hızla sarılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni projeler geliştirerek seferber oluyor.

Bakan Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde depremzedelere nefes olacak yeni bir projeyi kamuoyuyla paylaştı.

Depremzedeler düzenlenen yeni destek paketinin adı 'Yerinde Dönüşüm' olarak açıklandı.

Başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

Vatandaşları heyecanlandıran projeye ilişkin beklenen haber ise Bakanlık tarafından açıklandı.

11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, 17 Temmuz'da e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek.,

Ayrıca Bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

Projenin Bakanlığın denetiminde evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşların beklentilerini karşılayacağı da belirtildi.

Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları

Bakan Özhaseki, projeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu projede, konut ve iş yerleri dönüşümü için hibe desteği ve kolay ödemeli krediler var. Yerinde Dönüşüm projesiyle deprem bölgesinde kadim mahalle kültürünü koruyor, meydanları, çarşıları, kadim yapıları, tarihi silueti ve değerleriyle 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yeniden ihya ve inşa çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor.

"500 bin TL hibe veriyoruz"

Özhaseki, önceki açıklamasında şu bilgilere yer vermişti: