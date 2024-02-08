Mehmet Özhaseki, 'evler nerede' eleştirilerine Adıyaman'da yanıt verdi Muhalefete tepki gösteren Bakan Özhaseki, "En hızlı biçimde sert zeminleri bularak inşaatlara başladık. Hep birden yaygaraya başladılar" dedi.

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ensonhaber.com

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman Afet Konutları Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Özhaseki'nin gündeminde, inşa edilen konutlara ilişkin muhalefetten yapılan açıklamalar vardı.

Evlerin nerede olduğunu sorgulayan muhalefete tepki gösteren Özhaseki, "Gerçekten görmek istiyorsanız, tek tek ben gezdirip göstereceğim size." dedi.

"Hep birden yaygaraya başladılar"

Bakan Özhaseki, muhalefetin söylemlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Üzüntü verici bir hadise var. Depremin ilk günlerinde muhalefetin bazı ileri gelenleri, genel başkanları ve yardımcıları birbirleriyle konuşurken, 'bu deprem oldu, siz merak etmeyin, bu iktidar bunun altında kalacak' demeye başladılar.



Deprem olmuş. İnsanlar ölmüş. Bunlar siyaset hesabı yapıyorlar. En hızlı biçimde sert zeminleri bularak inşaatlara başladık. Hep birden yaygaraya başladılar.



Acelenize ne oluyor? Niye başlıyorsunuz? Kimi zengin edeceksiniz? Bekleyin biraz. Aynı adamlar şimdi diyor ki 'evler nerede, niye teslim etmiyorsunuz?' Kardeşim, o günlerde başladığımız için bugünlerde teslimat yapıyoruz.

"Bir genel başkan diyor ki 'bu evler nerede?'"

Neredeyse 1 sene içerisinde, 8-9-10 içerisinde bu evleri bitirip, bugün sizlerin huzuruna başımız dik olarak geliyoruz. Çok şükür.



Bir genel başkan diyor ki 'bu evler nerede?' Allah insaf versin. Gerçekten görmek istiyorsanız, tek tek ben gezdirip göstereceğim size.



Tanıdığımız bir arkadaş, genel başkan... 'Partililerinize ev veriyorsunuz değil mi?' diyor. Yazık ya. Allah insaf versin size. Allah merhamet versin.

"Hırs, kin, intikam duygusu bütün vücudunuzu kaplamış"

Sizin içinizdeki hırs, kin, intikam duygusu bütün vücudunuzu kaplamış. Doğruları göremiyorsunuz. Görseniz de söyleyemiyorsunuz. Şimdiye kadar 75 bin konut dağıtıyoruz.



Bir tane akrabamızın, tanıdığımızın evi yok. Hak sizin zaten. Sizin için buradayız, sizin için yapıyoruz.

"Hiç endişeniz olmasın"

Konutların inşası tamamlandıkça teslimatın devam edeceğini belirten Bakan Özhaseki, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: