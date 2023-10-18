Mehmet Özhaseki Gaziantep'teki son durumu paylaştı: Sözümüzü tuttuk! Büyük felaketten etkilenen Gaziantep'te konutlar hızla yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Toplam 59 bin 522 bağımsız bölüm yapıyoruz" cümleleriyle son durumu paylaştı.

DHA

Depremzedeler için büyük felaketin hemen ardından başlatılan mücadeleler hız kesmeden devam ediyor.

6 Şubat günü meydana gelen yıkıcı deprem, 11 ili yerle bir etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan afetin neden olduğu büyük yıkımlar için ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Devletin tüm imkanlarını seferber etmesiyle, enkaza dönen kentler yeniden ayaklandırıldı.

Konutlar yükseliyor

Bu süreçte deprem konutları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteği ile hızla yükseldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Gaziantep'te afet konutları, köy evleri ve iş yerlerinin yapımı sürdürülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gaziantep'te yapılacak konutlara ilişkin bilgi verdi.

"Verdiğimiz sözleri tuttuk"

Özhaseki şu cümleleri aktardı;

Verdiğimiz sözleri tuttuk, Gaziantep'te de konutlarımız yükseldi. Gaziantep'te 29 bin 315 afet konutu, 12 bin 607 köy evi, 17 bin 600 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 59 bin 522 bağımsız bölüm yapıyoruz. Yapımına hiç vakit kaybetmeden başladığımız 24 bin 977 afet konutu ve köy evimiz hızla yükseldi.

"10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Özhaseki, ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar için başlatılan Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'te başvuranların sayısına ilişkin, "Yerinde Dönüşüm Projesi'nde, şu ana kadar başvuru yapılan 10 bin 954 konut ve iş yerimiz için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gaziantep'imizde gayretle, şevkle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)