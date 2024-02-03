Mehmet Özhaseki Hatay'da konuştu: Buradan gitmeyeceğimizi bilin ve unutmayın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Evlerinize oturup Allah sizden razı olsun diyene kadar buradan gitmeyeceğimizi bilin ve unutmayın" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Hatay’da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.

"Buradan gitmeyeceğimizi bilin ve unutmayın"

Özhaseki, kentteki çalışmaları kararlılıkla yürüteceklerini vurgularken şu ifadeleri kullandı:

Her birinizin hakkını verinceye kadar, evlerinize oturup Allah sizden razı olsun diyene kadar buradan gitmeyeceğimizi unutmayın, bilin bunu kardeşlerim.

"Hatay küllerinden yeniden doğuyor"

Bakan Özhaseki, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İnşallah Hatay'ımız küllerinden yeniden doğuyor. Burası hoşgörünün şehri. Burası adeta tarihi bir açık hava müzesi. Mustafa Kemal'in 'Benim şehrimdir' dediği bir yer.



Bugün için siz de şu sözümüzü unutmayın. Bundan sonra Hatay 85 milyonundur, bizlerindir.

"Onun acısını ölçecek bir alet daha dünyada icat olmadı"

Büyük bir felaket yaşandığını anımsatan Özhaseki şöyle devam etti:

İki tane 9 saat arayla şiddetli ve uzun süren bir deprem. Kolay değil. 18 ilimiz etkilendi. 14 milyon kardeşimiz zarar gördü.



680 bin civarında konut, 170 bin kadar da evlerimiz ağır veya orta hasarlı duruma geldi. Toprağa verdiklerimizi artık söyleyemiyoruz. Onun acısını ölçecek bir alet daha dünyada icat olmadı. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.



Cenab-ı Hak, ahirette aynı yerlere koysun, aynı yerlerde cennette buluştursun diye ancak dua ediyoruz.

"Depremzede kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz"

Geride kalanlar için devlet olarak imkanların tamamını seferber ettiklerinin altını çizen Özhaseki, "Bütün depremzede kardeşlerimizin evlerini teslim edeceğiz." dedi.

Özhaseki, "Devletimizi ne kadar imkanı varsa emin olun sizler için seferber ediyoruz hiç endişeniz olmasın." ifadesini kullandı.

"Muhalefet olsun diye edilen lafların hiçbir anlamı yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Bu zararlardan sonra bizler bir an önce işe başlamak için gayret ettik. Belki o günlerde hatırlarsınız. 'Bu kadar niye acele ediyorsunuz, daha artçılar devam ediyor. Bunlar binaları etkiler. Yeniden yıkılacak binalar mı yapıyorsunuz?' gibi eleştirilere hiç aldırış etmedik.



Bizim için önemli olan bilim adamlarının dedikleri. Bilimin bildikleri ve söyledikleri... Muhalefet olsun diye edilen lafların bizim nazarımızda hiçbir anlamı yok.

Evlerin inşası tüm hızıyla sürüyor

Deprem bölgesinde 200 binden fazla konutu yapmak için inşaatlara başladıklarını anlatan Mehmet Özhaseki, 50 bin kadar da çelikten köy evlerinin inşasını sürdürdüklerini ifade etti.