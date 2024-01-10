Mehmet Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasında güldüren diyalog Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Gaziantep programı kapsamında düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı sırasında bir muhtarla arasında geçen diyalog, katılımcıları da güldürdü. Özhaseki, muhtara "Bakanlık konforlu gibi gözüküyor ama öyle kolay değil" yanıtını verdi.

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ensonhaber.com

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bugün Gaziantep'i ziyaret etti.

Gaziantep ziyaretinde İl Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakan Mehmet Özhaseki, milletvekilleri, ilgili kurum yöneticileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Muhtarla ilginç diyalog

Katılımcıların görüş ve taleplerini dinleyen Bakan Mehmet Özhaseki’nin bir muhtarla arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"Bakanlık konforlu gibi gözüküyor ama öyle kolay değil"

Söz alan Gaziantepli bir mahalle muhtarı, yaşadığı sıkıntıları anlatırken, muhtarlığın Bakanlık kadar konforlu olmadığını söyledi.

"Sabahı yok, akşamı yok"

Muhtarın bu sözlerine espriyle karşılık veren Bakan Özhaseki, "Geriden baktığınızda bir Bakan veya Vali, siyah bir arabaya biniyor. Korumaları var, konforlu gibi gözüküyor. Ancak ne cumartesisi var ne pazarı. Sabahı yok, akşamı yok." dedi.

Bakanlık için bilgi ve tecrübenin önemli olduğunu, aynı zamanda çok çalışmak gerektiğini söyleyen Bakan Özhaseki’nin "Oraya gelinceye kadar anamız ağladı. 30 sene boyunca Belediye Başkanlığı, Bakanlık ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevlerinde bulundum. Ne zannediyorsun?" diye cevapladığı diyalog salondaki herkesin gülümsemesine neden oldu.

"Depremzedelerin derdi bizim derdimiz"

Bakan Mehmet Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü: