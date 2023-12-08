Mehmet Özhaseki: Kadim İstanbul’u asla kaderine terk etmeyeceğiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasek, sosyal medya hesabından İstanbul'un depreme hazırlandığına ilişkin paylaşımı yaptı. Özhaseki, "Tarihi ve kültürel mirası koruyarak sağlıksız tüm yapı stokunu yenileyeceğiz" dedi.

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Deprem senaryoları yeniden gündeme gelmeye başladı.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından milyonlarca vatandaş korku yaşamaya başladı.

Çok sayıda oturdukları binaları kontrol ettirenler ve taşınan vatandaşlar oldu.

Ancak deprem korkusu bir süre sonra unutuldu. İstanbullular ise geçtiğimiz pazartesi günü Gemlik Körfezi 5.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Bakanlık İstanbul'u depreme hazırlıyor

Bunun üzerine beklenen İstanbul depremi yeniden gündemdeki yerini aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise özellikle İstanbul'u depreme hazırlamak adına çalışmalar yürütüyor.

Bakan Özhaseki sık sık kentsel dönüşümün önemine vurgu yapıyor.

"Sağlıksız tüm yapı stokunu yenileyeceğiz"

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: