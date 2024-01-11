Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'ta deprem konutlarının son halini paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sona gelinin afet konutlarını, "Her şey daha güvenli evlerimiz için" ifadeleriyle paylaştı.

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ensonhaber.com

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili yerle bir etti.

Tüm imkanlarını seferber eden devletin 11 ay süren hummalı çalışmasının sonuna gelindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede tamamlanması için canla başla mücadele edildi.

Bu süreçte birçok ilde deprem konutları tamamlandı.

Bakan Özhaseki konutları paylaştı

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin talimatlarıyla depremzedelere kolaylıklar sağlayan projeler geliştirildi.

Çalışmalar devam ederken Bakan Özhaseki sosyal medya hesabından depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sona gelinen deprem konutlarını paylaştı.

"Her şey daha güvenli evlerimiz için"

Bakan Özhaseki, paylaşımına şu notu ekledi:

Ablamız ne de güzel tespit etmiş; “Bir demirler döşeniyor, sur gibi böyle...”

Her şey daha güvenli evlerimiz için, geleceğimiz için.

"Devlet elinden gelenin fazlasını yaptı"

Paylaşımda yer alan depremzede vatandaşlar şu ifadeleri kullandı:

“Allah razı olsun devletimizden. TOKİ’ler yapılıyor, köy evleri yapılıyor. Gece gündüz çalışmalar var, kamyonlar hiç durmuyor. Devletimiz verdiği sözü tutar.”

“Gece gündüz çalışılıyor, bir demirler döşeniyor sur gibi böyle…”

“Devlet hep yanımızdaydı, depremzede olarak hep yanımızdaydı. Ben öyle hissettim. Şu anda hazır olanları teslim ediyorlar.”

“İşin doğrusunu konuşmak lazım, devlet elinden gelenin fazlasını yaptı. Vallahi bundan iyisi olmaz.”

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmasından biz çok memnunuz. Allah razı olsun devletten.”