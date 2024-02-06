Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'ta: İlk gününden beri buradayız, gitmek yok Kahramanmaraş'ta konut teslim töreninde konuşan Mehmet Özhaseki, depremin ilk gününden itibaren bölgede olduklarını ve sorunlar çözülene kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.

İHA

Deprem felaketinin 1. yılında kayıplar anılıyor.

Bir yandan da tamamlanan konutlar teslim ediliyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni düzenlendi.

Törene katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katılımcılara hitap etti.

"104 milyar dolar maddi hasar ölçüldü”

Bakan Özhaseki, yaptığı konuşmada, “Sizler evlerinizde huzurla oturuncaya kadar buralardayız. Gitmeyeceğiz, bunu böylece bilin. Üzerinde yaşadığımız bu güzel coğrafya dünyanın en eski yerleşim yerinin başında geliyor. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Ne yazık ki her güzelin bir kusuru olduğu gibi bizim coğrafyamızın da bazı kusurları var. Birisi deprem gerçeği.

Bunun altını çizelim ve hiç unutmayalım. Türkiye bir deprem ülkesidir. En riskli gözüken 5 ülkeden birisi Türkiye. Son yıllarda 6 ve üzeri deprem sayısı 231. Anakaramızda meydana gelen ise 60’ın üzerinde. Zararımız milyarca dolar, ölen insan sayımız ise on binlerce kişi.

Manevi değerini ise hiçbir şey ölçemez. Bizim yapmamız gereken doğanın kendine göre işleyen kurallarına mani olamayız. Onu bilerek hareket etmeliyiz. 6 Şubat’ta üst üste 2 tane deprem yaşadık. 11 il bundan etkilendi. 104 milyar dolar maddi hasar ölçüldü.” diye konuştu.

"İlk gününden beri buradayız, gitmek yok"

Özhaseki şöyle devam etti:

Milyonlarca nüfusu olan şehirleri idare eden bazı kişiler hiçbir şey yapmadılar. Sadece özel jetlerle gelip 30-40 basın mensubuyla öz çekim yapıp bırakıp gittiler. Depremden sonra hiç boş durmadık. Şu anda 200 binden fazla konutun inşası devam ediyor. 50 bin çelikten köy evi ve 50 binde şehir merkezinde olmak üzere 300 binden fazla evin inşası başladı.



Şehirlerimizin merkezini biz yapıyoruz. Altyapıyı baştan sona yapıyoruz. Hasar görmüş altyapıyla ilgili ne varsa yeniden yapıyoruz. Şu anda da 46 bin konutu inşallah kuralar çekerek vereceğiz. Burada 9 bin 289 konutun kurası çekiliyor. 50 binden fazla inşaata başladık. Depremin ilk gününden beri buradayız, gitmek yok.

"Yaralarımızı en kısa zamanda sarmaya gayret sarf ettik"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı konuşmada, “85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aziz milletimiz depremi yakından hissettik. Aşrın felaketi, adının verilmesi tesadüf değildir. İnsanlık tarihi boyunca görülmüş en büyük hadiselerden birisini yaşadık. On binlerce kardeşimiz vefat etti.

Çok büyük bir şekilde şehirlerimizde büyük tahribatlar ve yıkıntılar oldu.. Hemen depremin arkasından bu sefer asrın dayanışmasını ortaya koyarak hep beraber milletçe yaralarımızı en kısa zamanda sarmaya gayret sarf ettik.

Ve ondan sonra, depremden sonraki süre içerisinde devletimizin bütün kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarımız, dünyanın dört bir tarafından gelen yardım kuruluşları ve hep beraber İnsanlarımız el ele vererek, gönül gönüle vererek en zor şartlar içerisinde sadece depremin yıkıntıları değil aynı zamanda da hava şartlarının ağır şartları içerisinde büyük bir dayanışma ortaya konuldu ve depremin yaraları kısa süre içerisinde sarılmaya gayret edildi.

Şimdi aradan bir yıl geçtikten sonra bugün bütün şehirlerimizde depremin yıl dönümünü hazırlıyor, hem ölenlerimizi rahmetle anıyoruz hem de bu deprem felaketini unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı Bütün dünyayı bir kere daha gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)