Mehmet Özhaseki Kahramanmaraş'ta inşa edilen deprem konutlarını paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen evleri paylaşarak, "Hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz." dedi.

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Asrın felaketinin 5'inci ayına yaklaşıldı...

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkımlara yol açmış toplamda 11 ili enkaza çevirmişti.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği kentlerde büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Afet konutlarında sona doğru

Depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Bir yandan konteyner kurulumları sürerken bir yandan da afet konutları yükseliyor.

Önceki afetlerde olduğu gibi konutların 1 yıl gibi kısa bir sürede teslim edilmesi planlanıyor.

Bakan Özhaseki çalışmaları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, seçim sonrası Murat Kurum'dan devraldığı görevine başlar başlamaz önceliğini afet bölgesine verdi.

Buradaki çalışmaları yakından takip eden Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki konut çalışmalarına yer verdi.

"Hemşehrilerimiz kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecekler"

Özhaseki, şu ifadelerle paylaştı:

Depremden etkilenen şehirlerimizde, vatandaşlarımızın huzurlu yuvalarına bir an evvel kavuşabilmeleri ve hayatın normale dönmesi için durup dinlenmeden çalışıyoruz.



Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz. Hemşehrilerimiz inşallah kısa bir süre içinde yuvalarına yerleşecekler.

"Yaz aylarında sıcağa karşı, kış aylarında da soğuğa karşı yalıtımlı"

Videoda konutlar hakkında bilgi veren Proje Müdürü Mehmet Suat Şahin de şu ifadeleri kullandı: