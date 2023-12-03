Türkiye, 9 ay önce asrın felaketini yaşadı.
Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği 11 kentte, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından adeta yerle bir olan kentler, yeniden ayaklandırılmaya başladı.
Öyle ki ekipler, o günden bu yana bölgeden ayrılmadı.
Bir yanda enkazlar kaldırılırken bir yandan da afet konutları yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan temelini attı
Söz verildiği gibi 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanan afet konutlarından biri daha tamamlandı.
İlk konutların temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.
Bugün ise o evler yükseldi ve kullanıma hazır hale getirildi.
Bakan Özhaseki paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.
"Kilis’te 1045 ev hak sahiplerine teslim edilecek"
Kilis'e konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacaklarını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:
2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış