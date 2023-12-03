Mehmet Özhaseki: Kilis’te 1045 ev hak sahiplerine teslim edilecek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kilis'teki 2 bin 340 deprem konutunun yapımını sürdürdüklerini belirterek, ay sonuna kadar 1045 evi teslim edeceklerini bildirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye, 9 ay önce asrın felaketini yaşadı.

Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği 11 kentte, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından adeta yerle bir olan kentler, yeniden ayaklandırılmaya başladı.

Öyle ki ekipler, o günden bu yana bölgeden ayrılmadı.

Bir yanda enkazlar kaldırılırken bir yandan da afet konutları yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan temelini attı

Söz verildiği gibi 1 yıl içinde teslim edilmesi planlanan afet konutlarından biri daha tamamlandı.

İlk konutların temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştı.

Bugün ise o evler yükseldi ve kullanıma hazır hale getirildi.

Bakan Özhaseki paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.

"Kilis’te 1045 ev hak sahiplerine teslim edilecek"

Kilis'e konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacaklarını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı: