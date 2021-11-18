Mehmet Özhaseki, LGBT ile ilgili sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı

Mehmet Özhaseki, LGBT ile ilgili sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı

LGBT konusunda ezberleri bozan bir açıklama yapan Mehmet Özhaseki, açıklamalarının ne demek istediğinin tam anlaşılması için sözlerini tekrarladı ve sözlerinin arkasında olduğunu yazdı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, LGBT'lilerle ilgili kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Verdiği röportajda LGBT'lilerle ilgili 'Başımızın üstünde yerleri var' cümlesini kullanan Özhaseki, yeni bir açıklama yaptı.

Özhaseki, açıklamalarında kullandığı, "Allah her şeyi bir denge üzerinde yaratmıştır. Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var. Onu Cenabı Hakk'ın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi olarak düşünüyorum. Saygı duymak, tercihlerine sonuna kadar saygılı olmak dışında elimizden başka bir şey gelmez." ifadelerinin yanlış yere çekildiğini söyledi.

"YARATAN, HİÇBİR ŞEYİ BOŞ YARATMAMIŞTIR"

Twitter hesabından sözlerine ilişkin duyuru yapan Özhaseki, sözlerinin arkasında olduğu vurgusunu da yaparak, "Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır." dedi.

"SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM"

Sözlerinin arkasında olduğunu belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çok uzun süren bir röportaj yayın süresi dikkate alınarak kısaltıldığında bazen vermek istediğiniz ana mesaj kayboluyor. Meramımın tam anlaşılması için bir kez daha açıkça sözlerimi tekrarlıyor ve sözlerimin de arkasında olduğumu ifade ediyorum.

Kainatı ve insanları Allah yaratmıştır. Yaratan hiçbir şeyi boş ve anlamsız yaratmamıştır. Yaratılan her şeyde bir hikmet vardır. İnsanoğlu için yaratılıştan gelen farklılığın ve rahatsızlığın (hünsa) kınanacak bir tarafı yoktur. Onlara saygı duymak esastır ve başımızın üstünde yeri vardır.

"SAPKINLIKLARI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Ancak sonradan yapılan, geleneklerimize, göreneklerimize, inanç değerlerimize aykırı olarak tercihen yapılan ve aile kurumumuzu ifsat eden birtakım sapkınlıkları tasvip etmemiz asla mümkün değildir. Konuşmamın bütününde verdiğim ve anlatmak istediğim mesaj buydu."

Mehmet Özhaseki'ye LGBT bireylerle ilgili düşüncesi soruldu VİDEO ARŞİV



Mehmet Özhaseki'ye LGBT bireylerle ilgili düşüncesi soruldu