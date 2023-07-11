Mehmet Özhaseki: Malatyamızda 103 bin 19 konut yapacağız Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da inşa edilen afet konutlarını paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

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ensonhaber.com

Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

5 ayın geride kaldığı asrın felaketinde, toplamda 11 kent yerle bir olmuştu.

İlk andan itibaren devletin tüm imkanları bölgeye seferber edilmiş, yaralar yarılmaya başlanmıştı.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçların giderildiği süreçte, bir yandan yazlık konteyner kurulumu sürüyor bir yandan da afet konutları yükseliyor.

Bakan Özhaseki, Malatya'daki deprem konutlarını paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de seçim sonrası göreve gelir gelmez çalışmalara ilk olarak deprem bölgesinden başlatı.

Buradaki süreci yöneten ve çalışmaları yakından takip eden Bakan Özhaseki, inşa edilen konutları da kamuoyu ile paylaşıyor.

Yaptığı son paylaşımda ise depremden etkilenen Malatya'daki konutları gözler önüne serdi.

"103 bin 19 konut yapacağız"

Özhaseki, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz.

"Konutlarımız depreme dayanıklı şekilde inşa edilmektedir"

Yapılan videolu paylaşımda ise İnşaat Mühendisi Ramazan Coşkun süreci şöyle anlattı: