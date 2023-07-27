Mehmet Özhaseki: Malatya'nın kalbi tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda ilk kazmayı vuruyoruz 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm projesi yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ilk kazmanın cumartesi günü Malatya'da vurulacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Deprem bölgesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...

11 kentte konutlar hızla yükselirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir destek paketini duyurdu.

Bakan Mehmet Özhaseki geçtiğimiz günlerde, depremzede vatandaşlara nefes olacak 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Projenin detaylarını paylaşan Özhaseki, afetzedelere faizsiz kredi ve hibe desteği verileceğini belirtti.

"Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyoruz"

Son olarak Mehmet Özhaseki, 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız "Yerinde Dönüşüm" projemiz ile Malatyamızda esnafımızın da yüzü gülüyor.



"Yerinde Dönüşüm" projemiz kapsamında, Malatya'nın kalbi tarihî Bakırcılar Çarşısı'nda 29 Temmuz Cumartesi günü ilk kazmayı vuruyor, çarşımızın yapımına başlıyoruz.



Toplam 250 bin metrekare alanda inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nın,

ilk etabında 7 bin 600 metrekare alanda, 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz.



Yerinde inşa edeceğimiz Bakırcılar Çarşısı'nı en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandıracak, iş yerlerimizi eski bereketli ve güzel günlerine kavuşturacağız.

Başvurular

11 ilin hızla ayağa kaldırılması amaçlanan projeye başvurular, 17 Temmuz'da e-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabiliyor.

Ayrıca Bakanlığa ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet veriyor.

Projeye başvurular, "https://www.turkiye.gov.tr/csb-araad-kentsel-donusum" adresinden yapılıyor.

Projenin detayları

Proje kapsamında afetzedelere hem hibe hem de faizsiz kredi imkanı sunulacak. Proje ile konut için 500 bin lira, iş yeri için de 250 bin lira hibe verilecek.

Afetzedelere iki yıl ödemesiz on yıl vade ile faizsiz kredi imkanı da sunulacak.

Konutta 800 bin liraya, iş yerinde ise 500 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Yerinde Dönüşüm projesinde, sıvılaşma olan noktalar ile fay hattı ve dere yataklarında yapılaşmaya izin verilmeyecek.